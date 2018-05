Cosas de la Ciudad Entorno del colegio Las Esclavas: Inseguridad vial y peligro latente Imágenes que se producen a diario en el entorno del colegio. Vecinos piden que se adopten medidas urgentes para evitar accidentes JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Lunes, 28 mayo 2018, 11:00

La inseguridad vial y el peligro está presente todos los días lectivos en el entorno del colegio Sagrado Corazón, Las Esclavas, como pone de relieve un ciudadano, Álvaro, policía local además, en un detallado escrito que ha presentado en marzo pasado al Ayuntamiento para que se adopten medidas urgentes antes de que pueda ocurrir un accidente. Este ciudadano advierte que «multitud de niños ponen cada día en peligro su integridad física al ir al Colegio Las Esclavas, sito en C/ Arcángeles nº 26, al ser esta una vía estrecha de doble sentido de circulación, no existir zona de aparcamiento, con aceras poco practicables o inexistentes, que obligan a los pequeños a transitar entre el denso tráfico existente a la entrada y salida del colegio». Señala además que «los vehículos invaden los escasos itinerarios peatonales de forma sistemática obligando a peatones a circular por la calzada, al paso de otros vehículos que circulan a velocidades inapropiadas dado que no existe ninguna medida de contención de la misma como badenes o pasos elevados», por lo que advierte que «es cuestión de tiempo que tengamos que lamentar alguna desgracia».

En un detallado informe, al que hemos tenido acceso, este ciudadano indica que esta situación de inseguridad vial podría reducirse al mínimo con la adopción de «medidas sencillas, de bajo coste y de fácil implementación que reportarían grandes ventajas y beneficios a todos los usuarios del centro escolar y de la barriada y que darían solución al problema». Entre dichas medidas señala que la principal consistiría en «adaptar la circulación a las necesidades y circunstancias reales de la vía implantando el sentido único en el tramo de vía afectado», así como la habilitación «para todos los usuarios (tanto del centro escolar como de la barriada) de zonas de estacionamiento donde no las hay en aproximadamente 600 m de vía». También, «preservar y mantener las zonas peatonales de todo el entorno escolar libre de obstáculos asegurando un itinerario continuo de acceso al centro sin posibilidad de ser ocupado por vehículos a motor, adoptando medidas como la implantación de bolardos u otras medidas físicas que preserven su uso.

Transporte: Piden cambios en la línea n4 tras abrir el Boulevar

Vista del tramo nuevo.

Un ciudadano, José Hidalgo, se pone en contacto de nuevo con esta sección para volver a reivindicar que la EMT acometa ya cambios sobre la línea N4 por Teatinos, «dado que la nueva vía que conecta la Avenida de Plutarco con la Avenida Jorge Luis Borges lleva casi un mes abierta, sin que la EMT haya aprovechado la ocasión para aplicar mejora alguna, sólo restituir el trazado de las líneas 8 y L». «Por lo que leí en SUR.es, desde la EMT no tienen prisas por efectuar mejoras (necesarias) en las líneas. Ya no caben excusas, sólo es la falta de voluntad para acometer las mejoras prometidas desde el año 2015, para hacer pasar el N4 por las barriadas de El Romeral y el Consul, evitando de este modo que quienes vienen o venimos del centro, por los motivos que sean, tengamos que andar más metros de la cuenta en plena madrugada, dado que la parada más cercana está situada en la barriada Torre Atalaya».