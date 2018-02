María del Amo: «La enseñanza pública es la única garante de la igualdad de oportunidades y cohesión social» María Gracia del Amo ha sido reelegida secretaria provincial por otros cuatro años. / Francis Acevedo María del Amo Secretaria provincial del sindicato de profesores ANPE. El sindicato reivindica el poder de la negociación para mejorar la enseñanza y defender los derechos de los profesionales FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 1 marzo 2018, 00:29

María Gracia del Amo ha sido reelegida recientemente secretaria provincial de ANPE por otros cuatro años. Un periodo en el que seguirá reivindicando mejoras para el colectivo de profesores en particular, y para la educación en general.

–Acaba de ser reelegida presidenta provincial de ANPE, ¿qué programa se plantea para los próximos años?

–En el ámbito de nuestra comunidad autónoma, partimos de una situación en la que gracias a la acción sindical se han obtenido algunos logros laborales y profesionales para los docentes, como el abono progresivo de la paga extra de 2012, la ampliación del catálogo de enfermedades exentas de detracción de haberes, la consolidación del ‘concursillo’ que permite a miles de docentes una mejor conciliación de su vida personal y laboral, y una recuperación de 2.700 efectivos y tenemos sobre la mesa varias reivindicaciones y luchas encaminadas a la restitución de los derechos laborales y económicos del profesorado en nuestra comunidad.

–En la provincia, ¿qué plantean?

–Seguiremos luchando por conseguir la reducción de ratios en zonas de la provincia donde estas están desbordadas, por la eliminación de las aulas prefabricadas, la mejora en la dotación de recursos humanos y la regulación de la norma que rige el servicio educativo en las aulas hospitalarias, la defensa del profesorado ante agresiones y vejaciones sufridas en el ejercicio de sus funciones, la transparencia de nuestra Delegación Provincial en las convocatorias de puestos específicos, la transparencia en los llamamientos para vacantes y sustituciones, la transparencia en los procesos selectivos para directores y la defensa de la enseñanza pública como garante de la igualdad.

–El ministro planteó una especie de MIR, dos años de formación, para acceder a la función docente, ¿cuál es la opinión de ANPE?

–La idea no es mala, pero habrá que concretarla y no solo con los políticos. En primer lugar, el MIR debería estar incardinado en una futura ley de la profesión docente, aún por definir, y que regularía tanto la formación inicial, la fase posterior de prácticas en centros educativos de calidad tutorizados por profesionales de la enseñanza, así como los requisitos de acceso a cualquier tipo de enseñanza. Pero no se puede confundir el MIR educativo con el acceso a la función pública docente. En nuestro criterio, el MIR Educativo debería servir para preparar a todos los candidatos que deseen trabajar como docentes, mientras que la oposición solamente la realizarían aquellos que, habiendo cursado con éxito el MIR, desearan acceder a la función pública.

–¿Podría valorar estos primeros meses de la consejera de Educación, Sonia Gaya?

–La experiencia sindical de la actual consejera debería aportar un plus de sensibilidad ante la problemática del sistema educativo de nuestra comunidad. En algunas cuestiones hemos conseguido mejoras, como en el propósito de estabilización de las plantillas, con amplias ofertas de empleo, la valiente apuesta por la reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria, la mejora de las condiciones de colocación del profesorado interino y reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, es necesario que avancemos en otras cuestiones como la equiparación salarial del profesorado andaluz con el de otras comunidades: un profesor de la vecina comunidad de Castilla la Mancha reciba anualmente el equivalente al importe de una nómina mensual más que un profesor andaluz.

–Estos próximos años hay convocatorias extraordinarias de plazas para reducir la tasa de interinidad, ¿cómo valoran este plan?

–ANPE siempre ha apostado por el buen funcionamiento del sistema educativo y el incremento del porcentaje de funcionarios es la mejor garantía de estabilidad para las plantillas. No obstante, en el proceso de negociación mantenido con el Ministerio, ANPE ha reivindicado la modificación del sistema de ingreso para facilitarlo al profesorado interino, primando la experiencia de este colectivo. Por ello, hemos reclamado que se otorgue a la fase de concurso mayor peso y dentro de ella, el máximo legal y jurisprudencialmente posible a la valoración de la experiencia docente.

–En marzo se abre el periodo de matriculación en centros escolares. ¿Cuál es la postura de ANPE respecto a los centros concertados?

–La enseñanza pública es la única garante de la igualdad de oportunidades y cohesión social, garantizando el derecho a la educación a toda la población, llegando a todos los rincones de nuestra comunidad, tanto en el medio rural como en el urbano y garantizando una educación de calidad con el esfuerzo y profesionalidad de sus docentes, seleccionados a través de procesos públicos, de acuerdo a sus méritos y capacidad. No podemos obviar que la enseñanza privada se sustenta sobre una estrategia empresarial y se localiza en zonas donde existe una aglomeración importante de población para garantizar la matrícula. Por esto nuestro lema, ‘Allí donde no llegan otros, la enseñanza pública siempre está’.

–Los padres aluden a la libertad de elección de centro, que contempla la Constitución, ¿no peligra este derecho constitucional?

–ANPE es muy respetuoso con la libre elección de centros por parte de las familias. En nuestra comunidad autónoma conviven en perfecta armonía las dos modalidades de enseñanza, con una proporción aproximada de 80% de pública frente a un 20% de concertada. La escolarización tiene que redistribuirse de una forma equilibrada entre estas dos enseñanzas, atendiendo al equilibrio entre la oferta y la demanda.

–En defensa de la concertada se alude también a que es más económico el coste del puesto escolar, ¿están de acuerdo en esta apreciación?

–Efectivamente, el coste de la enseñanza concertada es menor porque el ámbito geográfico en la que está implantada es donde existe más concentración de población y al hacer la media de gasto por alumno sale beneficiada. Pero debemos tener en cuenta que la pública llega a todos los rincones de Andalucía y los centros rurales y las escuelas unitarias hacen que el porcentaje de gasto por alumno suba de una manera considerable.