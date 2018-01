Los enfermeros de hospitalización quirúrgica del Clínico protestan por la falta de personal Un momento de la protesta de este lunes. / Fran Acevedo Los profesionales se quejan de que la mayor actividad quirúrgica no ha sido reforzada con más personal específico ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 15 enero 2018, 14:07

Preparar a un paciente para antes de la intervención, controlar después sus constantes vitales y su evolución, administrar analgésicos y antibióticos, realizar curas, completar las tareas administrativas de las altas y las bajas... Todas estas labores corresponden a los enfermeros de hospitalización quirúrgica, que en el caso del Hospital Clínico Universitario han decidido plantarse un decir 'basta' ante la “insuficiente dotación de plantilla para atender todas estas tareas”. Así lo han expuesto esta mañana un grupo de trabajadores de este área hospitalaria durante la una protesta a las puertas del centro convocada por el sindicato Satse, cuya portavoz, Inmaculada Florido, ha recordado que “en los últimos 20 años las plantillas no se han revisado de manera adecuada y sin embargo el número de pacientes ha crecido mucho en todo este tiempo”.

En concreto, los enfermeros del área de hospitalización quirúrgica insisten en que una buena atención de las 38 camas con que cuenta este área -y que registra hasta tres rotaciones de pacientes al día- estaría garantizada con un turno de cuatro enfermeros por la mañana, tres por la tarde y otros tres por la noche; sin embargo la situación que se “soporta” en el Clínico “dista mucho -a juicio de los profesionales- de ser la ideal”, con tres enfermeros por la mañana, dos por la tarde y dos por la noche. “La situación ha llegado al punto de que somos el hospital que tiene la peor ratio de España en asistencia de hospitalización quirúrgica”, se ha quejado Florido, quien ha recordado además que esta situación es la consecuencia de una mayor actividad en los quirófanos para aliviar las listas de espera y por ejemplo en especialidades como anesistas “se han reforzado las plantillas, pero no en el caso de los enfermeros”.

Asistentes a la protesta. / A. P.-B.

La concentración, que ha reunido a más de cuarenta personas entre trabajadores y usuarios, se ha prolongado durante algo más de media hora a las puertas del hospital al grito de '¡Plantilla insuficiente, riesgo inminente!' o '¡Este hospital necesita personal!', y en el transcurso de la queja los profesionales han repartido octavillas entre los usuarios que salían o accedían al Clínico. Insisten en que cuentan con el apoyo de los pacientes y sus familias, y en representación de ellos ha hablado María José Mir, cuya hermana lleva 15 días ingresada en el hospital “a causa de una operación muy grave y compleja” y quien ha confirmado esta falta de personal en el capítulo de enfermería. “A mi hermana hay que levantarla constantemente, y si no fuera porque ahí está la familia sería imposible”, ha lamentado Mir, quien no obstante ha querido ser clara en su mensaje de reconocimiento y “gratitud” hacia todos los profesionales que trabajan en el centro: “Estamos muy agradecidos, por la atención, pero las criaturas no dan para más”, ha añadido.

El problema, que no es nuevo en el calendario, también ha llegado a la mesa de la dirección del centro, que ha recordado también esta mañana su compromiso de reforzar los turnos de enfermería de hospitalización quirúrgica, en concreto con un profesional más en el turno de tarde, “en concreto en las unidades de hospitalización de cirugía y traumatología, precisamente para dar respuesta al posible aumento de demanda de cuidados relacionada con la actividad quirúrgica que este centro sanitario lleva a cabo actualmente”, han destacado los responsables de la gestión en un comunicado oficial.