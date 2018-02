Enfado en Onda Azul porque el PSOE se abstiene en la prórroga de la concesión

La pelota llevaba rodando desde el último pleno municipal a finales de enero. El grupo municipal socialista fue el único que se abstuvo –y el resto se posicionó a favor– a la hora de votar que el Ayuntamiento prorrogue la concesión para la radiotelevisión municipal Onda Azul, que ahora ha cambiado su nombre a Canal Málaga, un trámite que les exige la Dirección General de Comunicación Social de la Junta.

Desde que esta votación se produjera, hace dos semanas, los trabajadores de la televisión, entre ellos periodistas, operarios de cámaras de televisión y radio, administrativos, etc, han expresado su sorpresa en privado y en público por el posicionamiento socialista. Varios de ellos, incluso, han hecho llegar a esta sección el malestar que sienten ante esta abstención, que estiman negativa para su futuro, «algunos lo consideramos un ataque contra la televisión de forma gratuita;nuestra sensación es que el PSOE no vela por los intereses de la casa ni el de los trabajadores», explicaba uno de ellos añadiendo que alguien no se puede poner de canto en algo así. Oquieren que sigamos dando servicio a Málaga o no quieren, votar abstención es una actitud hipócrita, añadía otro.

Otras empleadas abundaban en que el asunto se había tratado en una asamblea de trabajadores la semana pasada, y que uno de ellos demandó que se le preguntara por lo menos al PSOE por qué habían tomado esa decisión, que consideran que va en contra de la televisión municipal.

El asunto en cuestión es que el pasado 21 de diciembre la Dirección General de Comunicación Social hace un recordatorio al Ayuntamiento sobre la necesidad de renovar la concesión de la televisión local ante la finalización de un plazo de diez años que se fijó en su momento, según indica en la propuesta que el alcalde Francisco de la Torre llevó al pleno para su votación. En este caso, la Corporación habilitó al regidor para pedir la prórroga por otros diez años o el máximo posible.

Preguntado el portavoz Daniel Pérez sobre el posicionamiento del PSOE, explicaba que su grupo municipal habitualmente se abstiene en cuestiones de gestión del equipo de gobierno, o vota en contra, pero que podía entender la sensación que habían tenido los trabajadores de la radiotelevisión municipal y que iba a explicárselo a ellos en primera persona.

Subiri vuelve a la que fue su casa

Ramos, Sánchez, el exedil Subiri, Reina y Zorrilla. / P. R. Q.

El otrora concejal de IU José Subiri volvía a la que fue su casa como representante público durante cuatro años, de 1987-1991, en el primer mandato en el que se sumaron varios partidos para formar Izquierda Unida. Él, representaba al Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Iba ayer a la Casona como miembro de la Asociación de Jubilados ‘El Rocío’, en Huertecilla Mañas, en Campanillas. Le acompañaban Fernando Sánchez y Francisco Reina. Su objetivo, entrevistarse con sus compañeros los ediles de IU Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, a los que le piden que demanden un local para que puedan reunirse los pensionistas, que actualmente no tienen.

En esas que contando anécdotas Subiri recordó ese pleno en el que se trataba el proyecto del Ayuntamiento por el que se desmochó la muralla nazarí en los aparcamientos de la plaza de la Marina, que habían tenido una discusión el entonces portavoz de IU Manuel Sánchez Vicioso y el otrora alcalde socialista Pedro Aparicio. Cuenta Subiri que eran las cinco de la tarde y no habían comido y que le tocaba a él intervenir, momento en el que espetó:«Estamos aquí, a la hora de comer que es, ‘enmallados’ y discutiendo de la murallita de los cojones». Añadía, entre risas, que tras el asombro y la guasa de algunos, al día siguiente abría con titulares los periódicos. Pues eso, las ocurrencias, explicaba guasón. Y el hambre, obviamente.

Medio Ambiente. Torralbo quiere aprobar las ZAS

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, se quejaba ayer de que el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, hubiese retirado de la comisión de Medio Ambiente el lunes la declaración de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) del Centro Histórico y El Romeral y el establecimiento de una moratoria en ambos espacios para la apertura de nuevos bares. Jiménez explicaba, como publicó ayer este periódico, que se retrasaba un mes para que hubiese consenso y que los grupos de la oposición presentasen enmiendas. Torralbo negaba ayer este extremo y explicaba que su grupo e IU-Málaga para la Gente sí lo habían hecho, y dentro del plazo que ellos habían pedido, y que ahora no se podía paralizar todo. Es más, añadió que Málaga Ahora, aunque ve el proyecto mejorable, se presta a aprobarlo con tal de que no haya más demoras con este asunto.