Encierro en el Ayuntamiento de Málaga para exigir más inversión en la lucha contra la violencia machista Imagen de la protesta. / Salvador Salas La Plataforma Violencia Cero impulsa esta acción coordinada con varias asociaciones a nivel nacional para pedir al menos 120 millones en los Presupuestos Generales del Estado IVÁN GELIBTER Lunes, 19 junio 2017, 15:02

120 millones de euros al año. Esa es la cantidad que la Plataforma contra los Malos Tratos Violencia Cero exige que se inviertan en los Presupuestos Generales del Estado para lucha contra la lacra de la violencia machista. De esta manera, medio centenar de personas -la mayoría mujeres- se han encerrado hoy durante todo el día en el Ayuntamiento de Málaga para hacer visible esta cuestión; una acción coordinada con otras organizaciones a nivel nacional. "Consideramos que la violencia machista es una cuestión de estado, que nos afecta a la mitad de la población, y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y hombres, en cuya erradicación deben comprometerse todos los recursos que sean necesarios", ha señalado esta mañana su presidenta, Meli Galarza, durante la lectura de un comunicado a las puertas de la Casona del Parque.

Pese a esta afirmación, desde la Plataforma han señalado que en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 de próxima aprobación, han comprobado que la partida asignada a financiar la lucha contra la violencia machista asciende a poco más de 31 millones de euros, lo que supone un 0,00011 % del total de Presupuesto y un 10% menos que hace 7 años."Eso significa que sigue sin asignarse ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, que no se atiende la violencia sexual como prevé el Convenio de Estambul desde 2014. Implica que no se mejora la respuesta judicial y no se cubra el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en la ley de Igualdad", han sostenido.

Por eso, "convencidas" de que ha pasado el tiempo de las palabras y es la hora de los hechos, han señalado que se hacen presentes en el Ayuntamiento con una exigencia muy concreta al Gobierno del Estado: "la consignación de 120 millones de euros en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista".

Este encierro irá acompañado de una moción con estas mismas exigencias, y que tanto el PSOE, como Málaga para la Gente, Málaga Ahora y el edil no adscrito, Juanjo Espinosa, votarán a favor. Por parte de Ciudadanos aún no hay un posicionamiento concreto, mientras que el PP, por boca del edil Julio Andrade, presentarán una serie de enmiendas enfocadas a exigir una mayor partida presupuestaria a la Junta de Andalucía; un hecho que no ha gustado en la Plataforma Violencia Cero. "Cuando llegue el momento de los presupuestos regionales, hablaremos. De momento lo que toca las cuentas nacionales", ha explicado Galarza.