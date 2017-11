Los empresarios de un mercado gastronómico en Córdoba vuelven a apostar por otro en el Astoria Los partidos de la oposición han conocido este martes el proyecto, que incorpora un auditorio para conciertos y congresos respecto a la idea barajada hace más de cuatro años JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 21 noviembre 2017, 15:21

Tras la renuncia del actor Antonio Banderas a desarrollar el proyecto de teatro y comercios con el que ganó el concurso de ideas para el Astoria, el equipo de gobierno municipal ha estado analizando el resto de propuestas presentadas al concurso para encontrar una que le ofrezca garantías de viabilidad económica y de interés para la ciudad, y en ese proceso parece haber tomado bastante ventaja la iniciativa de los empresarios de un mercado gastronómico de Córdoba que hace más de cuatro años ya apostaron por desarrollar un proyecto de esas características en la manzana del Astoria.

A diferencia de entonces, ahora lo hacen con la marca Málaga All Space e introduciendo usos escénicos y de congresos que abarcarían el 60% del espacio del proyecto, valorado en unos 22 millones de euros para los que aseguran que contarían con financiación. El diseño de la iniciativa, elaborado por los arquitectos Alberto García Marín y Juan Manuel Sánchez La Chica, ha sido conocido este martes por los grupos de la oposición. Incluye un gran sótano de diez metros de profundidad en el que se habilitaría un auditorio con capacidad para 1.500 personas. Aquí podrían celebrarse espectáculos gestionados por la agencia de conciertos Riff, y también congresos promovidos por Activa Congress.

La planta baja, a nivel de plaza, tendría un diseño muy transparente en lo visual para acoger el mercado gastronómico; y la primera albergaría un espacio expositivo para la Fundación Picasso y otro auditorio para unas 250 personas. También contaría con una cubierta a modo de mirador con zonas verdes.

Según han informado desde Málaga All Space, el edificio también podría albergar una escuela de música, ferias de los pueblos de Málaga y demostraciones de cocineros de prestigio. No obstante, a consultas de este periódico, no han aclarado si están decididos o no a dar el paso en los próximos días o semanas para presentar una solicitud de la concesión de este espacio de la plaza de la Merced que dé pie al equipo de gobierno para convocar un concurso público al que otras empresas podrían aspirar para desarrollar este proyecto, como iba a suceder con la idea de Banderas.