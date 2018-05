Educadores buscan en el control de las emociones nuevas estrategias contra el acoso escolar Sesión inaugural del proyecto en el CEP de Málaga. / Ñito Salas Los institutos Huelin y Jesús Marín y el CEP de Málaga han participado en un proyecto europeo para prevenir el ciberacoso FRANCISCO GUTIÉRREZ Málaga Viernes, 4 mayo 2018, 11:38

Profesores de distintos países europeos han participado en un programa europeo Erasmus KA2, los destinados a la innovación educativa, en el que se han compartido buenas prácticas en la prevención del ciberacoso y la discriminación entre escolares. Medio centenar de docentes han participado en este programa, que comenzó en enero del año pasado y que ha tenido su último encuentro recientemente en Motril. Han participado docentes de los IES de la capital Huelin, Jesús Marín y Salvador Rueda. También del IES Francisco Javier de Burgos, de Motril, y de un colegio de Italia, dos de Finlandia y uno de Grecia.

El objetivo del proyecto 'Gritfis, divided we fall, together we stand, improving strategies in European schools and teacher training centres to prevent bullying and discrimination acroos Europe' es buscar una estrategia común para hacer frente al ciberacoso, después de analizadas las distintas medidas que se adoptan en los países participantes.

El proyecto ha servido para «llamar la atención de la importancia de la inteligencia emocional y del ambiente escolar para conseguir mejores resultados académicos», explica Emilio Guzmán Gil, coordinador del proyecto en el IES Huelin. Estos encuentros y visitas han permitido también para dar a conocer a la comunidad escolar las iniciativas, proyectos y recursos disponibles para prevenir y combatir el acoso y discriminación escolar, especialmente si se desarrollan desde la educación primaria, aclara el profesor.

El último encuentro del proyecto 'GRITFIS (Grecia, Italia, Finlandia, España)', financiado por la Unión Europea, se ha llevado a cabo en Motril, Granada, desde el 16 al 20 de abril. Los institutos Huelin, Salvador Rueda, Jesús Marín y el centro de profesores de Málaga, junto al centro anfitrión Francisco Javier de Burgos de Motril y los centros de primaria de Finlandia, Postipuun y Tähtiniity, Mileon-Kalon Neron de Grecia y el centro de formación Europass de Florencia, compartieron ideas y buenas prácticas para mejorar el ambiente escolar. En Motril se realizaron visitas a centros educativos para conocer distintos proyectos e iniciativas a través de presentaciones y talleres, como el estudiante mentor, el asesor o 'coaching' educativo, convivencia escolar y mediación entre iguales, atención plena o 'mindfulness' y educación emocional, la atención a personas con discapacidad intelectual en la asociación APROSMO y la prevención del acoso escolar y ciberacoso a través de los educadores sociales.