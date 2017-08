Educación, abierta a admitir a algunos de los aprobados sin plaza de los conservatorios Madres y padres de la plataforma de afectados por la falta de plazas en los conservatorios, ante la sede de la Consejería de Educación. :: sur La plataforma de padres consigue entrevistarse con la viceconsejera, que estudiará que plazas que han quedado vacantes puedan cambiar de especialidad FRANCISCO GUTIÉRREZ MÁLAGA. Sábado, 5 agosto 2017, 00:06

No es una solución para todos, pero sí un paso que puede ser importante para los 337 estudiantes de los conservatorios de música andaluces que, habiendo aprobado el examen para acceder al grado profesional, se han encontrado con que no tienen plaza. Distintas asociaciones de padres de los conservatorios afectados se han constituido en plataforma para hacer presión ante la Administración regional para intentar solucionar un problema que se está haciendo crónico, la falta de plazas en el grado profesional. Este año han sido 76 estudiantes los que después de aprobar el examen no han tenido plaza. En la provincia hay tres conservatorios: el Martín Tenllado y el Manuel Carra en la capital y el Costa del Sol en Fuengirola. En el Martín Tenllado aprobaron 110 y había 110 plazas. Pero en el Manuel Carra fueron 291 aprobados para 247 plazas, y en el Costa del Sol 90 aprobados y 58 plazas, de tal manera que en total han sido 76 los alumnos de los conservatorios profesionales que, habiendo aprobado, no tienen plaza para poder continuar sus estudios en el grado profesional. En toda Andalucía son 337 los alumnos sin plaza.

Este miércoles, varios representantes de la plataforma por las enseñanzas de música y danza de Andalucía se han entrevistado con la viceconsejera, Elena Martín Bracho, y el recién nombrado director general de Planificación y Centros, Jesús María Ayerbe Toledano.

Desde que a principios de junio se dieron a conocer los resultados de las pruebas de acceso al grado profesional, con el resultado de más alumnos aprobados que plazas, distintas asociaciones de padres y madres de toda Andalucía se han movilizado, creando esta plataforma que ha realizado algunos escritos ante la Junta, hasta lograr ser recibidos por la viceconsejera.

Según fuentes de la Consejería, Elena Martín se comprometió a estudiar la situación de este grupo de alumnos, que superaron la prueba de acceso pero se quedaron sin plaza. Una de las propuestas de los padres es que algunas de las plazas ofertadas pero que se han quedado vacantes (porque hay menos alumnos aprobados que plazas previstas) puedan cambiar de especialidad (instrumentos) para así poder cubrir parte de la demanda existentes.

La viceconsejera dijo a los padres, según confirman desde Educación, que se analizará esta posibilidad de cambio de especialidad, para lo cual habría que revisar la normativa de admisión del alumnado de estos centros y la disponibilidad de horario del profesorado.

Teresa Rodríguez, afectada en el conservatorio de Fuengirola, y que acudió a la entrevista con la viceconsejera, señaló que la redistribución de plaza propuesta por los padres puede suponer «un principio de solución a una situación tan injusta». Un problema, el de la falta de plazas, que se agrava además año tras año, ya que los estudiantes que quedan sin plaza un curso suelen intentarlo al siguiente, examinándose de nuevo y «aumentando el tapón año tras año», señaló.