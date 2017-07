La disputa por un cartel de Semana Santa provoca la retirada de los símbolos religiosos en Urbanismo Edificio de la Gerencia de Urbanismo. / SUR Gerencia investiga quién manipuló el escrito con la orden e hizo correr por redes sociales el bulo de que la medida se aplicaría en toda la ciudad IGNACIO LILLO Málaga Sábado, 1 julio 2017, 14:30

La disputa de dos empleados de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, tras la queja de uno de ellos porque le molestaba un cartel de Semana Santa que el otro había colocado frente a su puesto de trabajo, ha motivado una orden por parte del departamento de recursos humanos por la cual se van a retirar de las paredes de esta institución todos los símbolos religiosos, políticos y de cualquier otra índole que pueda resultar polémica u ofensiva. Además de este hecho, alguien presuntamente manipuló el comunicado interno y lo divulgó por redes sociales, con lo que se hacía creer que la orden era extensiva a todos los espacios públicos de la capital.

Trabajadores de Urbanismo consultados relataron que el caso se produjo precisamente durante la pasada Semana Santa, aunque no pensaban que iba a tener tanta trascendencia. Finalmente, se elevó una consulta por escrito al departamento de personal, que ha tomado esta decisión drástica. Incluso, hay quien ahora teme que le puedan obligar a retirar algún símbolo religioso que tenga en su espacio de trabajo.

Noticia relacionada Una nota interna del Ayuntamiento de Málaga sobre la retirada de símbolos religiosos desata un bulo

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, aclaró que lo que recursos humanos ha decidido es que en las zonas comunes del edificio que alberga estas oficinas no se permitirán símbolos de ningún tipo. En cuanto a las mesas de trabajo, ello no tiene por qué afectar a lo que cada funcionario pueda tener en su espacio, salvo en las zonas abiertas a la atención al público. «En los espacios de todos no se podrá poner nada sin autorización», concretó el edil, y puso el ejemplo del tradicional árbol durante las navidades, que sí estará permitido.

Además, recordó que los sindicatos tienen espacios reservados para sus comunicaciones, y allí podrán divulgar las informaciones que consideren oportunas, pero no en otros espacios del edificio.

Investigación interna

Por otra parte, Pomares anunció ayer que se ha abierto una «investigación reservada» para averiguar quién manipuló la orden interna. El comunicado trucado, tras quitarle la parte del final, se divulgó por redes sociales e hizo creer a miles de ciudadanos que la orden de Urbanismo de retirar los símbolos religiosos y políticos se iba a aplicar en todas las calles de la ciudad, y no sólo dentro del edificio de Urbanismo.

El edil agradeció la labor de la sección ‘B de Bulo’ de SUR.es, que tras tener conocimiento de este mensaje ayer pudo desmentirlo, dar la información real y evitar así una mayor propagación de la noticia falsa.

Parte del nuevo documento enviado donde se aclara lo ocurrido. / SUR

Pulsa aquí para descargar la nota aclaratoria en PDF.