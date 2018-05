Discapacitados piden que todos los autobuses de la EMT tengan doble rampa Parada de la EMT, en el campus, donde ocurrió la incidencia. / SUR El colectivo Málaga Accesible destaca las mejoras de la empresa en los últimos años, pero remarca que «aún queda mucho por hacer» FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 10 mayo 2018, 00:12

Un día después del revuelo formado a raíz de la denuncia de una joven por la situación sufrida el pasado lunes por un chico discapacitado que no podía subir al autobús porque la rampa no funcionaba, la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible hizo ayer un llamamiento a la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) para que «siga avanzando» en la implantación de un doble mecanismo, de forma que al electrónico se sume otro manual para que el conductor puede desplegar la rampa en caso de avería. «Se ha mejorado mucho en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer», afirmaba ayer el coordinador de este colectivo, Alfredo de Pablos, que sin entrar a valorar la incidencia registrada el lunes «hasta conocer en profundidad lo ocurrido» sí que lamentó que «la sociedad admita como normal que ocurran estas situaciones y la gente no sea proactiva», refiriéndose al hecho de que los viajeros que iban en el autobús no se bajaran a ayudar a este joven.

En cuanto a los pasos dados por la EMT en materia de accesibilidad, De Pablos destacó que la situación ha ido mejorando con la presencia de más mecánicos y de equipos de cambio de rampa, así como con la puesta a disposición de un grupo de personas con discapacidad de una comunicación directa con la compañía a través de Whatsapp para avisar de cualquier incidencia. «Hay averías, y por eso hemos pedido que al igual que un autobús se envía a talleres cuando la puerta no abre, también deje de estar operativo en cuanto la rampa no funcione», advirtió.

Desde la EMT también quisieron ayer realzar su «compromiso hacia las personas con discapacidad», recordando que desde hace diez años todos los autobuses que se incorporan a la flota cuentan con doble rampa. «Eso no lo hace nadie en España», subrayan. Actualmente, son 170 de un total de 250, aunque normalmente son 230 los que están operativos cada día. El del lunes no la tenía. En este sentido, desde la compañía también ponen el acento en que «en lo que va de año no se ha recibido ninguna queja».