PPy C’s pactan unos presupuestos que acabarán con la deuda de la Diputación Bendodo, de pie, charla con Sichar en una sesión del pleno provincial. / Sur La formación naranja introduce medidas por 17,5 millones en unas cuentas que alcanzan los 290 millones y tendrán el voto en contra de la izquierda ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:35

Tras días de negociaciones, el PP y Ciudadanos cerraron ayer un acuerdo para aprobar este viernes en el pleno el presupuesto de la Diputación de Málaga para 2018. Unas cuentas que, como viene recordando el presidente del ente supramunicipal, Elías Bendodo, acabarán con la deuda de la institución provincial que cuando los populares llegaron en 2011 al poder en la Diputación, era de 300 millones de euros.

El pacto fue alcanzado este martes por el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, y el vicepresidente primero de la institución, Francisco Salado. El presupuesto consolidado (engloba a la Diputación y sus órganos vinculados: Patronato de Recaudación, Consorcios de Agua, Residuos, Bomberos, Monte Axarquía y Maquinaria de Nororma y la empresa Turismo Costa del Sol) asciende a unos 290 millones de euros, lo que supone un incremento de un 3,6% respecto al actual ejercicio.

En la negociación, la formación naranja ha introducido medidas por valor de un total de 17,5 millones de euros para actuaciones como un plan de dinamización turística de los municipios; la continuación del plan Primera Oportunidad para recién licenciados universitarios; un plan para la ayuda a la contratación de desempleados de larga duración mayores de 30 años; o planes para la modernización de empresas de nuevas tecnologías, innovación o agroalimentarias.

El último escollo se salvó ayer al comprometerse el equipo de gobierno del PP con Ciudadanosa bajar el premio de cobranza a los pequeños municipios en el Patronato de Recaudación Provincial. La pasada semana, la formación naranja votó en contra del presupuesto de esta entidad al no haberse contado con este partido en la elaboración de las cuentas y al no haberse recogido, en principio, esta bajada del premio de cobranza.

Sichar explicó que ahora se tendrá que hacer una modificación presupuestaria para reducir el premio de cobranza y destacó el pacto con el PP: «Es el mejor acuerdo de presupuesto que hemos conseguido en el mandato ya que hemos conseguido medidas muy importantes para los pequeños municipios».

Los dos diputados de Ciudadanos sumarán sus votos a los quince del PP para sumar la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante las cuentas. Votarán en contra los tres partidos de la izquierda: PSOE, IU y Málaga Ahora. En los dos últimos ejercicios, tanto Izquierda Unida como Málaga Ahora se habían abstenido en la votación.

El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, denunció la tardanza en recibir la documentación del presupuesto para estudiarla y la falta de voluntad del PP para negociar las 72 propuestas que les plantearon.

El PSOE denuncia la falta de voluntad del PPpara negociar e IU pide posponer el debate de las cuentas

Guzmán Ahumada, portavoz de IU, ya anunció hace unos días que votarían en contra de los presupuestos de la Diputación para 2018 por ser «continuistas» de las políticas del PP y ayer denunció que no van a tener ni 48 horas para estudiar la documentación por lo que van a pedir en la junta de portavoces que las cuentas no se debatan en el pleno del viernes. «Proponemos que se posponga y que se cumpla una propuesta acordada en pleno para que el debate del presupuesto se haga a través del proceso de enmiendas. De no ser así, el PP y Ciudadanos estarían aprobando un presupuesto en un fraude político, al no hacerse debatiendo las enmiendas, y legal, ya que no se ha dado el tiempo suficiente a la oposición para desarrollar su derecho a la fiscalización del gobierno», subrayó.

Por su parte, Rosa Galindo, portavoz de Málaga Ahora, también avanzó el voto en contra de unas cuentas que, a su juicio, no dan respuesta a las necesidades de la provincia.