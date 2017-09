Los edificios de viviendas deberán estar acondicionados para discapacitados el 4 de diciembre El Colegio de Administradores de Fincas se ha reunido con la Agrupación Desarrollo para buscar una solución ya que el 70% de los bloques no cumplen la normativa PATRICIA PINEDA Martes, 19 septiembre 2017, 14:19

El próximo 4 de diciembre un decreto fija que los edificios de viviendas deben estar acondicionados para las personas que sufren algún tipo se discapacidad. De esta manera, esta mañana el Colegio de Administradores de Fincas se ha reunido con la Agrupación Desarrollo, ya que a fecha de hoy, el 70% de los inmuebles no cumplen esta normativa.

El Colegio de Administradores de Fincas ha entonado el 'mea culpa' respecto al papel que debían jugar ellos en esta situación, pero a su vez han recordado que el plazo comenzó en 2013, en plena crisis, y que esto junto a las pocas ayudas que ha ofrecido las Administraciones Públicas, ha dificultado que las comunidades de vecinos den un paso hacia las obras que ayuden a mejorar la accesibilidad.

Desde la Agrupación Desarrollo plantean 7 o 8 años para algo que debía estar listo dentro de pocos meses. El Colegio de Administradores de Fincas ha mostrado su plena preocupación ante este problema, así como su intención de ayudar, afirmando que se reunirán con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para ofrecer una ampliación del plazo a 18 meses en total.

Francisco Torres, representante de la Agrupación Desarrollo, ha denunciado que muchas de las personas que se encuentran en silla de ruedas están "encerradas en sus viviendas sin poder salir a la calle porque no tienen cómo hacerlo". Por eso ha reivindicado que "quieren formar parte de la sociedad". Alfredo de Pablo es el coordinador general de mesas de trabajo, el cual ha añadido que a ellos no les importa la sanción, ya que esto no soluciona nada, pues seguirá existiendo "ese escalón".

Las sanciones para las comunidades que no sean accesibles para los discapacitados van desde 300 euros para la más leve, hasta 600.000 la más grave.