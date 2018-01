«Susana Díaz debería pisar las urgencias de Carlos Haya y ver la situación de horror de la sanidad en Málaga» Romero da el salto a la política andaluza. / Francis Silva Mariví Romero, nueva parlamentaria andaluza del PP ANTONIO M. ROMERO Jueves, 1 febrero 2018, 01:27

Mariví Romero (Málaga, 1971) tomará hoy posesión de su acta como parlamentaria andaluza del PP en sustitución del fallecido Antonio Garrido Moraga. Ayer puso fin a casi veinte años en el Ayuntamiento de la capital, donde entró como edil en noviembre de 1998 para relevar a Avelina Sanguinetti y donde fue concejal hasta 2015 –ostentó las áreas de Bienestar Social, Vivienda, la portavocía del equipo de gobierno y fue responsable de los distritos Este, Carretera de Cádiz y Ciudad Jardín– y después cargo de confianza.

–¿Cómo afronta el hecho de sustituir a Antonio Garrido Moraga?

–Es un honor y una enorme responsabilidad, pero Antonio es insustituible. Voy a intentar mantener vivo ese espíritu de Antonio de entrega, de trabajo por Málaga y de lucha por el interés general.

–¿Qué puede aportar al grupo popular en el Parlamento?

–Por mi trayectoria política puedo aportar una visión municipal de los asuntos. En muchas ocasiones, los ciudadanos ven el Parlamento como algo alejado y creo que es muy importante acercar a los vecinos la labor parlamentaria y, a la vez, municipalizar los asuntos parlamentarios porque sus decisiones inciden en el día a día de los ciudadanos.

–¿Da el salto a la política regional, ¿qué sensaciones tiene?

–La primera sensación fue agria por entrar debido a la muerte de Antonio. Ahora, el sentimiento es de ilusión en esta nueva etapa y de responsabilidad. Voy a intentar poner mi grano de arena para que Juanma Moreno sea el presidente de la Junta de Andalucía porque creo que es muy necesario ese cambio y llevar temas al Parlamento temas que afectan al día a día de los malagueños.

–¿Cuáles son esos temas prioritarios?

–Hay dos fundamentales. Uno es el metro. Lo que está sucediendo con el metro de Málaga me parece una auténtica barbaridad. En el tramo de Renfe al Guadalmedina, en ocho años se ha avanzado 700 metros, lo que sale a 2,3 centímetros al día. Es como si coges una cucharilla y te pones a excavar. Me parece un despropósito absoluto. Lo que está haciendo la Junta en Málaga con el metro, en Sevilla no se lo consentirían bajo ningún concepto. El otro asunto gordo es la situación de la sanidad en Málaga. Somos la única capital de provincia que no ha avanzado en infraestructuras hospitalarias en Andalucía en 25 años. Me parece un agravio tremendo, siendo una de las que más ha crecido en población. Susana Díaz debería un sólo día cambiar los escenarios, los focos y los mítines y pisar las urgencias de Carlos Haya para ver la situación de horror de la sanidad en Málaga. Díaz debería pisar más los problemas reales y la sanidad en Málaga roza los límites catastróficos.

–El PP siempre denuncia que la Junta «maltrata» a Málaga.

–Yo comparto esa valoración. La Junta siempre mira a Málaga desde lejos. No sé qué por qué. Puede ser por las potencialidades que tenemos como provincia y ese centralismo del socialismo andaluz piensa que si se le da a Málaga las mismas oportunidades que otras provincias puede despegar y no quieren.

–Llega al Parlamento en un momento de efervescencia política. El PP vaticina que habrá un adelanto electoral, el PSOE lo niega y Ciudadanos vive un momento dulce a tenor de las encuestas.

–Ciudadanos es un partido bisagra que en cada sitio apoya una cosa y es cierto que en las elecciones catalanas ha subido en apoyos, pero la realidad catalana es diferente a las del resto de España. En Andalucía sólo hay dos opciones: Susana Díaz o Juanma Moreno. Por salud democrática en Andalucía hace falta un cambio tras cuarenta años de lo mismo y Juanma Moreno es la persona adecuada porque tiene ilusión, fuerza e ideas.

–El PP de la capital está a la espera de designar a su candidato en la capital. El PP ha ofrecido a Francisco de la Torre que repita y éste se ha tomado un mes para decidir. ¿Qué consejo le daría al alcalde?

–No me atrevo a darle ningún consejo porque De la Torre es una persona adulta y tomará la decisión que sea mejor para la ciudad. Comparto al cien por cien el planteamiento que ha hecho la dirección del PP en Málaga de pedirle que repita. Tengo que decir que tenemos un gran alcalde, Francisco de la Torre, y un gran presidente provincial, Elías Bendodo. Estoy convencida de que va a ir todo bien.

–¿Cree que Francisco de la Torre debe repetir?

–Estoy segura de que el alcalde va a tomar la mejor decisión; confío en su criterio.

–Cuando termine la legislatura, ¿qué le gustaría que se hubiera desbloqueado en Málaga?

–Haber puesto mi humilde grano de arena para desbloquear la situación del metro y aportar todo lo que esté en mi mano para mejorar la situación de la sanidad en la provincia, donde hay unas carencias importantes. Haré una oposición en la que además de criticar y fiscalizar la acción de gobierno, presentaré propuestas en positivo.