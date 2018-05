Desconvocan la huelga de Parques y Jardines

Pocas veces una huelga duró tan poco. Ha sido un visto y no visto. Si anteayer se concentraban con pitos por doquier y pancartas a las puertas del Ayuntamiento, ayer dejaban a un lado la contaminación acústica para visibilizarse a las puertas de FCC, la empresa que gestiona el lote 1 (distritos 1, 2, 6,7 y Centro), de la más de un centenar de trabajadores estaba en discordia.

Los mediadores, el secretario provincial de Comisiones Obreras, Fernando Cubillos;y el concejal de Medio Ambiente, José del Río;que iniciaron conversaciones anteayer a las tres de la tarde, y por la noche ya se vislumbraba el acuerdo que se cerró finalmente ayer sobre las dos, cuando desconvocaban la huelga que, en realidad sólo se iba a alargar un día más, precisamente el del pleno.

En definitiva, la empresa se compromete a igualar a los operarios de Parques y Jardines las condiciones con el resto de lotes (vacaciones, plus de peligrosidad, bolsa de horas extraordinarias, calendario laboral); que se cumpla a rajatabla el pliego de condiciones laborales (cubrir excedencias, bajas de larga duración, etc); que se abonen los trabajos de superior categoría, que la aplicación de los productos fitosanitarios (horario nocturno y plus de peligrosidad) sea voluntaria; y que se archiven los expedientes sancionadores, como explicó el miembro del comité de huelga Saúl Pazos.

Ysabel Torralbo.

Málaga Ahora: La torre del Puerto

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, demandará el próximo lunes en la comisión de Urbanismo que antes de la aprobación especial del Plan Especial del Puerto para hacer posible la construcción de la torre en el muelle de Levante, el Ayuntamiento de Málaga justifique el interés general acreditado que permitiría todas las excepciones del proyecto. En esta línea, también exigirá que el equipo de gobierno del PPelabore un estudio de impacto ambiental después de que ICOMOS(organismo de la UNESCO) pidiera que no se construyera la torre por su «impacto irreversible».

Ciudadanos: la red de saneamiento

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, se reunió ayer con vecinos del Cerrado de Calderón a los que les hizo llegar la iniciativa que llevará el lunes a la comisión de Medio Ambiente para abordar las deficiencias que presenta la red de saneamiento y el sistema de alcantarillado en algunos barrios de Málaga como precisamente éste. «Hay un serio problema con el mantenimiento del alcantarillado de esta barriada, especialmente en épocas de lluvias torrenciales, cuando incluso las aguas fecales llegan a inundar aceras, calles y zonas verdes», denunció Cassá, que añadió que hay frecuentes actuaciones ante atoros y desbordamientos de arquetas y urge a dar una solución definitiva a estos vecinos «que pagan impuestos de primera y reciben servicios de tercera».