El PP descarta privatizar Smassa y deja la puerta abierta para una Limasa pública Imagen de la comisión de este martes. / F. J. Mario Cortés asegura que “no está en la agenda” cambiar el accionariado de la empresa de aparcamientos, mientras desvela que se estudia renovar la flota de Limasa por 'leasing' FRANCISCO JIMÉNEZ Martes, 20 junio 2017, 13:46

Smassa no se toca y sobre Limasa, cualquier cosa pueda pasar aún. Así ha quedado de manifiesto este martes durante la Comisión Especial de Transparencia en la que el equipo de gobierno del PP ha sido cuestionado sobre el futuro de ambas sociedades mixtas. El gobierno municipal ha zanjado los rumores que durante los últimos meses apuntaban a una posible privatización de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), una entidad de mayoría pública donde el Ayuntamiento tiene el 51% de las acciones mientras el resto se lo reparten a partes iguales Unicaja y Empark. A pregunta del PSOE, el viceportavoz del PP, Mario Cortés, ha sido contundente al asegurar que “no está en la agenda política del equipo de gobierno privatizar Smassa” e incluso a la hora de descartar una venta de acciones porque, a su juicio, “sería repetir el mismo error que en Limasa porque supondría perder el control público de la empresa”.

Si la incógnita sobre el futuro de Smassa parece despejada, sobre Limasa se mantiene la incertidumbre a la espera de que el equipo de gobierno del PP resuelva sus discrepancias internas desde que a comienzos de año el alcalde, Francisco de la Torre, apostó por una gestión pública del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos mientras buena parte de su equipo se decanta por la privatización total (ahora el 49% de las acciones son de titularidad municipal). Según ha anunciado Cortés, se está estudiando la fórmula para salvar el principal obstáculo para la municipalización, que es la inversión millonaria (se habla de unos 50 millones) que sería necesario acometer para renovar toda la flota y los contenedores y que en caso de una gestión pública tendría que ser asumida íntegramente por las arcas municipales, mientras que en un escenario privado lo adelantarían los concesionarios. Una puerta abierta para salvar este escollo que se está valorando consiste en adquirir los nuevos vehículos mediante el sistema de 'leasing', es decir, en régimen de arrendamiento con opción a compra. “Es una fórmula que hasta ahora no era posible en grandes vehículos ppero parece que ahora sí hay empresas que lo ofrecen. Si es viable, entonces este desembolso no tendría que ir como inversión y sí como gasto corriente anual, de forma que no estaríamos hipotecando la ciudad”, ha afirmado Cortés, quien ha añadido que la decisión se adoptará cuando se tengan los informes sobre esta posibilidad. “Cuando tengamos una cifra podremos tomar la decisión. Quizá se lleven ustedes una sorpresa y nos digan que no es viable; o que yo, que he sido partidario de privatizar, al ver los números diga que el modelo público tiene más ventajas”, ha remarcado.

