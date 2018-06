Desalojo de bomberos y acto por el Día del Orgullo en un pleno corto pero intenso

Esta vez se habían enmendado. Al menos el alcalde Francisco de la Torre y algunos concejales esperaban dentro la hora del inicio que se retrasaba cuarenta minutos por problemas técnicos con los altavoces. Desde el principio había una extraña calma chicha, que no concordaba con la acampada que tenían montada los 'bomberos en lucha' en el paseo del Parque. Si anteayer comieron callos que les aguardaba en un perol con la 'fresquita' del mediodía, por la mañana el portavoz socialista Dani Pérez llegaba acompañado de sus padres a la sesión plenaria, Mari Carmen y Antonio, y les ofrecía un desayuno contundente a base de churros y café a los acampados. Se ve que lo disfrutaron con fruición y se dispusieron a subir todos juntos, pero la Policía Local y la Nacional desplegada para la ocasión, les obligaba a subir de cinco en cinco. De eso se quejaban al entrar. Lo cierto es que no estuvieron mucho tiempo porque al verse todos juntos ocupando la sillería se levantaron en tropel con su pancarta. Entre gritos se oía «alcalde, diálogo y negociación, diálogo después de 18 meses». Ésta era la frase, pero el jaleo subía el tono y se sumaba la sempiterna Maite Aguilar con su tono 'megabass' de los 80. En mitad de la algarabía, De la Torre no tiró de la paciencia de la que suele hacer gala y ordenó a la policía desalojar. En el trasiego, uno de los bomberos cayó mientras bajaba encima de un policía, lo que provocó gritos y lo que parecía el principio de una disputa. ¡Qué estrés! El hecho es que, tras su marcha, los bomberos seguían 'presentes':buena parte de la bancada de la izquierda llevaba los chalecos amarillos con el lema 'Bomberos de Málaga en lucha. Por tu seguridad'.

Pérez y los portavoces de Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente, Ysabel Torralbo y Eduardo Zorrilla, respectivamente, se quejaban al alcalde de la poca cintura que había tenido esta vez. Tocaba Limasa, pero resultaba extraño que los 'limaseros' estén desaparecidos en combate del mundo institucional.

Declaración del Día del Orgullo, la moción institucional firmada por todos los grupos políticos, que leía muy sentida Charo Alises, de Ojalá, en la escalinata de la Casona junto a toda la Corporación. La bandera LGTBIondeaba en los mástiles del Ayuntamiento. Entre los acuerdos, instar al Ayuntamiento a crear el consejo sectorial LGTBI, que se haga campaña contar la 'lgtiqfobia' en los centros deportivos, y que Málaga se una a la Red de Municipios Orgullosos.

Tras el receso, Málaga Ahora y Ciudadanos coincidían en llevar al pleno dos temas de vivienda, aunque desde distintas perspectivas. Ambas tenían éxito. El grupo municipalista pedía que el Ayuntamiento negocie con la Sareb y con los bancos las viviendas que tienen en desuso para alquiler social;y los naranjas se centraban en que el Ayuntamiento considere el alquiler de vivienda habitual como de especial interés y que se obtengan bonificaciones en tal caso.

Por último, y ya en el tiempo de descuento, el edil socialista Sergio Brenes usó el turno de ruegos para aclarar que sus declaraciones sobre la carretera de Almería, las que hizo en un pleno sobre la retirada de distinciones a José Utrera Molina y otros exministros de Franco, se refería a Queipo de Llano. Parece que sobre él podría pender una demanda, y quería puntualizar su declaración y que constara en acta.

Conde y la presión fiscal de la Junta

Los impuestos están a flor de piel desde que el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía, Dani Pérez, anunció que si llegaba a coger el bastón de mando crearía una ciudad libre de impuestos de plusvalía por herencia (o mortis causa, para los que gustan de latinajos). El hecho es que el portavoz popular y edil de Economía, Carlos Conde, se la tenía guardada desde entonces y ayer aprovechó la ocasión para devolvérsela, pero Dani Pérez no se prestó al envite y puso a torear a su subalterno Salvador Trujillo.

El hecho es que Conde le afeaba a Pérez que la Junta fuese a incrementar la presión fiscal a los malagueños con una subida indiscriminada de los impuestos y ponía el ejemplo del coeficiente multiplicador que se aplica al valor catastral, de modo que se producirán subidas en Málaga de un 9,93% mientras que en Sevilla, donde no se actualiza desde 2001, bajará. «El PSOE es incompatible con la moderación fiscal», decía Conde, a lo que Trujillo contestaba que no era un capricho, «que era para saber el valor real de las viviendas» y que el impuesto de sucesiones sólo lo pagaban en Andalucía los muy ricos. Todos los partidos, menos el PSOE, que se quedó solo, se sumaron a la propuesta popular en contra de la subida de este coeficiente que afectará a los impuestos de sucesiones, transmisiones y donaciones en Málaga.