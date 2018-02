Derroche de agua

La situación de sequía por la que atravesamos es alarmante ante la falta de lluvias. Las noticias al respecto se suceden. Esta semana hemos conocido que entre las zonas de la Cuencas Mediterráneas Andaluzas que están en ’sequía severa’ se encuentra la comarca de la Axarquía y ante este panorama la Junta de Andalucía está preparando la puesta en marcha del Decreto-Ley de sequía, y aunque se ha descartado que la norma incluya cortes de agua a la población, sí se van a revisar los consumos. Eso y los posibles despilfarros de agua que se puedan producir en una situación que como decimos es más que preocupante.

Un lector, José Manuel Molina, repara en ello y envía al periódico una fotografía tomada por él a primeras horas de la mañana en la Avenida de las Américas, junto a la estación del ferrocarril María Zambrano, donde dice: «Cuando riegan días alternos la calle se pone llena de agua del riego de los jardines de la zona, y es una gran cantidad de agua la que o no cae en el jardín o está tan lleno de agua que no la absorbe y va a parar a la carretera con el consiguiente peligro para peatones, motoristas y ciclistas». Añade que esto ocurre «tres días a la semana y son otros muchos los litros de agua que se desperdician», por lo que pide que «se tomen medidas y que el agua riegue las plantas y no la carretera».

Fuga de agua en los depósitos de Palma- Palmilla.

También se refiere al depósito de agua de Palma-Palmilla, situado en la falda del monte Coronado, que asegura que «sigue con la misma fuga desde hace muchos meses». «La mayor parte del agua va a parar al arroyo del Burro, que tiene mucha suciedad y además han tirado al cauce un sofá». Y concluye afirmando que es una pena ver todo este «desperdicio de agua con la sequía que tenemos».

Habrá que corregir esas situaciones, porque está claro que el agua no nos sobra.

El carril es casi intransitable.

Calle Moscatel: un carril en muy malas condiciones

El carril que hay por la parte de atrás de la calle Moscatel, en el distrito de Ciudad Jardín, está en muy malas condiciones, según advierte un vecino de aquella zona, que dice que «pasar con un coche por ahí con la cantidad de piedras, más un socavón, es un sufrimiento para los coches». Algo que se comprueba fácilmente con las fotografías que nos envía y en las que efectivamente se puede observar el mal estado de ese carril, por donde un turismo pasará pero a costa de dejarse en él los bajos, gastar neumáticos y poner a prueba los amortiguadores.