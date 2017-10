Cosas de la Ciudad Deportistas en horas bajas El paseo está muy descuidado. El llamado Paseo de las Estrellas del Deporte de Málaga, en Parque Litoral, deteriorado JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Domingo, 1 octubre 2017, 13:46

No es la placa de Hugo Sánchez, que como se ha visto hace unos días fue pisoteada y violentada por aficionados del Atlético de Madrid en señal de rechazo por su salida del club rojiblanco. Pero esas imágenes de la inauguración del Wanda Metropolitano y de esas placas que forman parte del Paseo de las Leyendas ubicada en los aledaños del nuevo estadio rojiblanco trae a la mente el llamado Paseo de las Estrellas del Deporte de Málaga, en Parque Litoral, la mayoría de las cuales aparecen deterioradas por actos vandálicos o por caídas de ramas y que no han sido reparadas ni sustituidas por otro material, como se anunció hace tiempo. Las placas maltratadas de deportistas malagueños o de entidades deportivas de la ciudad están situadas en la calle Alicia de Larrocha, cerca del pabellón Martín Carpena, y apenas cuatro se mantienen sin cubrir, pues el resto presentaba impactos en su superficie de metacrilato dando un aspecto de abandono que no se correspondía con el homenaje que en su día se le tributó al deportista o institución cuyo nombre rezaba en cada placa, motivo por el cual fueron cubiertas con unas planchas metálicas. Este paseo fue inaugurado en 2006 por el Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de rendir homenaje y tributo a los deportista y clubes que han destacado en el deporte malagueño. De la quincena de estrellas colocadas, la primera fue al club Unicaja tras ganar la liga de baloncesto, y la última fue la instalada en 2013 en homenaje al Real Club Mediterráneo.

En 2015, una moción socialista daba cuenta de que seis de las quince estrellas presentaban impactos, entre ellas las que homenajean a la nadadora olímpica María Peláez, el deportista olímpico de vela Félix Gancedo, la jugadora internacional de balonmano María Oncina, el campeón de baloncesto Nacho Rodríguez, la judoca Carmen Herrera y el árbitro internacional Antonio Jesús López Nieto. La moción instaba al Ayuntamiento a que procediera al arreglo de las placas deterioradas, si bien se acordó buscar otro material más resistente dado que las placas de metacrilato eran muy costosas (unos 1.500 euros cada pieza de 10x10).

Amalia Heredia. Mucha suciedad y poca escoba

En la calle Amalia Heredia, entre el Parque Chiquito de la Calzada y el Carril de la Chupa «la limpieza brilla por su ausencia», según denuncia Eusebio Córdoba, que envía varias fotografías para que nos hagamos una idea. «El empleado de Limasa que lleva la zona recoge las papeleras de la calle pero la escoba no la pasa ni por equivocación», dice.