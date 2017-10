Deporte, música y teatro contra el acoso escolar Profesores de cuatro países europeos participan en este proyecto Erasmus+. / Sur Profesores de varios países europeos intercambian prácticas para acabar con la discriminación en las aulas FRANCISCO GUTIÉRREZ Miércoles, 11 octubre 2017, 00:45

Profesores de los institutos Salvador Rueda, Jesús Marín y Huelin, junto con asesores del Centro de Profesores de Málaga, han participado en el tercer encuentro de colaboración en la localidad griega de Kala Nera dentro del proyecto Erasmus+ 'Gritfis', financiado por la Unión Europea, con el objetivo de producir sinergias en relación al acoso y a la discriminación escolar. Durante estas sesiones, los profesionales realizaron diferentes actividades con sus colegas griegos, además de profesores del IES Francisco Javier de Burgos de Motril, profesores de dos colegios finlandeses de Helsinki y asesores del centro de estudio europeo Europass de Florencia.

En este encuentro se ha avanzado en el diseño de actividades para prevenir la discriminación y el acoso escolar a través del deporte, la música y el teatro. También ha realizado visitas a centros de educación especial y de formación profesional para intercambiar prácticas sobre la integración y la discriminación; visita a Makrinitsa para conocer el centro de formación continua y el programa 'Teachers4Europe', y una sesión de 'Atención plena' ( o 'mindfulness') en el marco de los monasterios sobre formaciones rocosas de Meteora, patrimonio mundial de la humanidad desde 1988.

Participan en este proyecto tres docentes de los IES de la capital Huelin, dos del Politécnico Jesús Marín y uno del Salvador Rueda. También del IES Francisco Javier de Burgos, de Motril, y de un colegio de Italia, dos de Finlandia y uno de Grecia, además de tres asesores del Centro de Profesores de Málaga.

El objetivo del proyecto 'Gritfis, divided we fall, together we stand, improving strategies in European schools and teacher training centres to prevent bullying and discrimination acroos Europe' es buscar una estrategia común para hacer frente al ciberacoso, después de analizadas las distintas medidas que se adoptan en los países participantes. El proyecto arrancó en enero de este año con una reunión de trabajo en el Centro de Profesores de Málaga, a la que acudieron un centenar de profesores de los distintos centros implicados. Entre los modelos a estudiar se encuentra el programa Kive de Finlandia, que se centra en la educación del grupo. Algo parecido a los mediadores escolares que trabajan en los colegios andaluces.

Emilio Guzmán Gil, profesor del IES Huelin, indica que esta experiencia le ha aportado “conocimiento a través del intercambio de buenas prácticas para integrar alumnos inmigrantes, prevenir el acoso y la discriminación a través de la música, el teatro y el deporte, además de la comprensión de las diferencias y similitudes de sistemas educativos de otros países europeos, y conocimiento más profundo de la cultura y sociedad griega”. Para el IES Huelin, el objetivo final de este proyecto es poder confeccionar un protocolo de prevención y actuación sobre el acoso escolar, así como una amplia variedad de actividades para realizarlas en clase, especialmente en tutorías, para prevenir el acoso escolar y crear un buen ambiente de convivencia.