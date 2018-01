Denuncian que la sanidad privada empieza a sufrir la masificación de la pública Navas, Segado, González Delgado y Fuentelsaz, en la rueda de prensa celebrada ayer. :: sur Un informe del sindicato menciona el aumento de la demanda de atención en urgencias, la falta de camas y la necesidad de contratar a más personal ÁNGEL ESCALERA MÁLAGA. Miércoles, 24 enero 2018, 00:11

La sanidad privada malagueña empieza a sufrir la masificación que afecta a la pública, según denunció ayer el sindicato de Sanidad de CC OO. La causa de ese hecho está en el aumento de la demanda asistencial y en la falta de personal, lo que provoca un mayor tiempo de espera en las urgencias o la suspensión de operaciones cuando no hay camas libres. «El sector sanitario privado está empezando a tener los mismos vicios y problemas de masificación que el público», afirmó el secretario provincial de Sanidad de CC OO, Rafael González Delgado. El sindicalista dijo que la sanidad privada ha florecido por las deficiencias del SAS en Málaga.

En el estudio de CC OO se hace hincapié en que Málaga es la provincia andaluza con más camas privadas (2.104), lo que supone el 36,98 del total andaluz, mientras que solo tiene el 16,70% del global de camas públicas (2.521). A ese respecto, González Delgado señaló que el aumento en la oferta de la sanidad privada en la provincia ha ido parejo a un incremento de la demanda, hecho que ha llevado a una presión asistencial en la mayoría de hospitales privados que no se conocía en Málaga.

El informe de CC OO se centra en las urgencias del Hospital Quirón de Málaga, aunque, según precisaron González Delgado y Juan Carlos Navas, responsable provincial del sector sanitario privado de CC OO, los datos son extrapolables al resto de centros hospitalarios privados malagueños. Las urgencias generales y de pediatría de Quirón han crecido un 433,19% si se comparan las cifras de asistencia de 2017 con las que tuvo en 2010, que fue su primer año completo de atención al público; el centro se abrió en noviembre de 2009.

Ese estudio pone de relieve que las urgencias generales y pediátricas diarias vistas en el hospital casi se han cuadriplicado, mientras que las ginecológicas y obstétrica se han quintuplicado. Ese notable ascenso de asistencia no ha supuesto un crecimiento de la plantilla de enfermeros y auxiliares de enfermería y administrativos, manifestaron Alberto Fuentelsaz y Dolores Segado, miembros de CC OO en el comité de empresa de Quirón Málaga.

Ambos sindicalistas se refirieron a la gran presión que soportan los trabajadores tanto en las urgencias como en el resto de servicios del hospital. Por ese motivo, CC OO ha convocado una concentración en la puerta de Quirón el 5 de febrero a las once de la mañana. Según Juan Carlos Navas, los centros hospitalarios privados malagueños aumentan sus infraestructuras y su cartera de servicios, pero no contratan al personal necesario. Este periódico preguntó a los responsables Hospital Quirón su versión, pero estos prefirió no hacer declaraciones sobre ese asunto.