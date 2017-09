Denuncian el envío de ambulancias solo con conductor para atender casos urgentes Un informe de CC OO revela que esos problemas se producen en el distrito sanitario de la Costa del Sol por la falta de vehículos ÁNGEL ESCALERA Málaga Martes, 19 septiembre 2017, 14:09

El Sindicato CC OO ha denunciado este martes la importante falta de ambulancias asistenciales que sufre el distrito sanitario Costa del Sol, lo que provoca que ambulancias no asistenciales (solo llevan un conductor) sean enviadas para recoger a enfermos que necesitan cuidados sanitarios urgentes (soporte vital básico o avanzado). Comisiones ha asegurado que los 11 equipos con que cuenta la Costa del Sol que pueden prestar servicio vital avanzado en ruta y que llevan conductor (técnico de emergencias sanitarias), enfermero y médico son insuficientes para prestar un servicio de calidad a una población de casi medio millón de habitantes, una cifra que se duplica en verano. Por tanto, hacen falta al menos nueve ambulancias más de esas características y 36 trabajadores, ha dicho la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC OO de Málaga, Carolina Ortiz.

En el informe de Comisiones se pone de manifiesto que el envío por parte del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de ambulancias no asistenciales para pacientes que necesitan atención sanitaria no es correcta, lo que pone en peligro a los trabajadores que conducen el vehículo, que pertenecen a la empresa Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM), y supone un riesgo para los pacientes.

El delegado de CC OO en ASM, Francisco Javier Aranda, ha destacado que conductores de ambulancias no asistenciales son enviados para tratar inmovilizaciones de fracturas y movilización de accidentados, así como para trasladar a pacientes con las facultades mentales alteradas o con intoxicaciones etílicas o medicamentosas, cuyo nivel de consciencia está afectado. Esos enfermos son llevados sin ningún tipo de vigilancia en la cabina asistencial, pese a las graves consecuencias que pueden acarrear la no vigilancia de esas personas, ha significado Aranda.

En informe de CC OO se indica que los conductores se ven obligados a realizar maniobras de atención inicial sanitaria e incluso de practicar maniobras para intentar que la vida de los pacientes no se vea comprometida. Se han dado casos de tener que asistir a enfermos en parada cardiorrespiratoria, lo que ha supuesto que el conductor se encontrase desbordado al tener que hacer maniobras que normalmente deben efectuar los médicos.

El sindicato ha criticado al SAS por no dotar de más ambulancias a la provincia de Málaga en general y al distrito sanitario Costa del Sol en particular. Carolina Ortiz ha precisado que al menos hacen falta 20 vehículos más para urgencias y emergencias para el total de la provincia y nueve para la Costa del Sol. Por su parte, el secretario general del sector de Carreteras de CC OO, José López, ha lamentado que la Consejería de Salud no tenga en cuenta la opinión del sindicato a la hora de elaborar el pliego de condiciones para la contratación del servicio público de transporte sanitario, un acuerdo que expirará este año y que deberá volver a negociarse.

Por su parte, fuentes de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-61) han explicado que los médicos del centro coordinador, en función de la información inicial que reciben, valoran la gravedad de cada caso y envían el recurso que consideran más adecuado. «Siempre se tiene en cuenta el estado de los pacientes y, si es necesario, porque se produce un agravamiento, se envía un equipo distinto al remitido en un principio», recalcaron las fuentes.