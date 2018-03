El SUP denuncia la «escasez» de policías nacionales en la provincia y pide refuerzos

Cada año, los agentes que forman parte del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) pueden solicitar un cambio de destino, en función de las plazas que convoca la Dirección General de Policía (DGP) para cada comisaría. Para 2018 son 57 los refuerzos que llegarán a la plantilla de la provincia de Málaga, según han informado desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), desde donde denuncian que se trata de un número «totalmente insuficiente» dada la situación actual en la que existe «una falta grande de efectivos».

Desde el sindicato policial cifran la escasez de policías nacionales en la provincia en unos 600 efectivos. «Eso es según el catálogo actual, que no se revisa desde 2008 y para nosotros está completamente obsoleto», ha indicado la responsable del SUP en Málaga, Mariló Valencia.

En este sentido, ha explicado que la situación de las ciudades varía con el tiempo, al igual que las necesidades de los efectivos. Así, ha señalado que la provincia de Málaga ha crecido mucho en los últimos años, por lo que, según sus cálculos, la falta real de agentes es de un millar.

Se trata de una cifra que choca con las 57 plazas que ha convocado la DGP para Málaga. «Siendo conscientes de la situación actual, en el sindicato hicimos un cálculo que presentamos ante el Consejo de la Policía, en el que pedimos que se convocaran 184 para cubrir mínimamente la necesidad que hay de refuerzos en la provincia de Málaga, que es acuciante», ha apuntado.

La responsable del sindicato en Málaga ha asegurado que las 57 plazas -que solo pueden solicitar policías, subinspectores y oficiales- son «insuficientes». Valencia ha asegurado que, por ejemplo, no se había convocado ninguna plaza para la comisaría de Antequera: «Era algo increíble, más teniendo en cuenta la entrada en funcionamiento de la cárcel de Archidona. Después de protestar por ello, se han creado tres plazas, pero las han sacado de las nueve que se habían convocado para Vélez-Málaga».

Turnos dobles

Ante esta situación, la responsable sindical ha manifestado que los agentes se encuentran trabajando doblando turnos y renunciando a sus días de descanso, ya que por ley deben cubrirse los servicios mínimos establecidos. Este esfuerzo, según ha expuesto, se compensa con tiempo libre.

«Pero es una pescadilla que se muerde la cola. Ya que, después del esfuerzo, te lo compensan con un tiempo libre que nunca puedes llegar a disfrutar por la carencia de personal tan grande que existe», ha añadido Valencia.

Por ello, desde el SUP consideran que, mientras la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía se equipara a lo estipulado en el catálogo y en las necesidades de la provincia, la solución sería económica. «Pasa por pagar esos servicios extra, no con tiempo, ya que no se puede disfrutar, sino económicamente», ha aseverado.

Por otro lado, la representante sindical ha insistido en que las carencias de la policía en Málaga no se encuentran solo en los medios personales, ya que también la hay respecto a los materiales. Entre muchos otros, como la deficiencia en el número de vehículos, también se refiere a los chalecos, sobre los que asegura que todavía no hay uno para cada agente.