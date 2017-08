Cosas de la Ciudad Las Delicias: imposible sentarse Banco lleno de pintadas y cubierto de suciedad y hojas.. / P. Pineda Los bancos situados en la avenida de Sor Teresa Prat están sucios y llenos de hojas de los árboles PATRICIA PINEDA Málaga Lunes, 7 agosto 2017, 09:09

Pese a que la Avenida de Sor Teresa Prat cuenta con una magnífica sombra para resguardarse del sol, sentarse para descansar o disfrutar de las tardes de verano es algo difícil. Los bancos situados en esta amplia y larga avenida están todos sucios. Se encuentran llenos de polvo, hojas, frutos de los árboles, y excrementos de pájaros. Además, parece que muchos jóvenes de la zona se sientan en los respaldos, y ponen los pies en los asientos, por lo que también aparecen llenos de pisadas.

Los vecinos se quejan habitualmente de no poder sentarse, ya que se manchan por completo si lo hacen. Algunos residentes de los bloques situados alrededor de esta importante vía que quieren pasear cuando el sol deja de pegar fuerte, van preparados en caso de pretender sentarse, y se llevan bolsas de plásticos o periódicos para colocarlos en los bancos y no mancharse en exceso.

Esta es la dejadez que presentan los bancos de esta avenida, en la que además se encuentra el edificio de La Tabacalera, donde se localizan el Museo Automovilístico, y el Museo Ruso. Una mala imagen para los turistas y visitantes que deciden acercarse hasta estas instalaciones. El problema se agrava cuando muchas de las paradas de autobuses situadas en esta avenida no tienen asientos, por lo que en teoría estos bancos ayudarían a esperar al bus, pero la mayoría de personas prefieren esperar de pie a mancharse.

Además, los vecinos denuncian que esta situación no es nueva: «Los bancos no se limpian nunca». Cuentan que hasta hace un tiempo estos bancos no eran azules, sino blancos, pero que los pintaron para disimular más la suciedad. Aun así, el remedio no ha servido para mucho.

Y no es el único problema de esta barriada. Muchos de los contenedores de basuras que hay por la misma zona son de los modelos antiguos, que se abren con las propias manos, y no tienen palanca, por lo que muchos vecinos para evitar mancharse, acaban dejando la basura en el suelo, y esto provoca que la suciedad se vaya solidificando alrededor.

Contenedor lleno. / P.P.

Polígono santa bárbara: contenedores y basura por recoger

Aunque los polígonos y zonas industriales están equipados con contenedores y cubas para depositar basuras, numerosas cajas de cartón y otros desechos, en algunos estos están habitualmente desbordados, y la recogida se hace esperar. Es el caso del polígono Santa Bárbara, en el que en alguna de sus calles se pueden encontrar recipientes atestados, junto a cajas y muebles abandonados a su alrededor. Esto, además de la mala imagen, y de ser un posible foco de atracción para ciertos insectos y roedores, entraña peligro para las personas. Ello, ya que al estar los contenedores colocados en zonas de aparcamiento, mucha de la basura que rebosa o se encuentra en el suelo acaba invadiendo la calzada, lo que obliga a los conductores a hacer maniobras de riesgo para evitar golpearlos, lo que también puede ocasionar un accidente.