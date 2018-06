«El Decreto de apartamentos turísticos de la Junta es poner una tirita en una hemorragia»

Turistas paseando por el Teatro romano. / SUR Los profesionales de Solaga, una empresa malagueña dedicada a este tipo de alojamiento vacacional exigen la limitación de las licencias y el cumplimiento de las regulaciones que garantice en Málaga un modelo sostenible Lunes, 25 junio 2018, 19:07

En los últimos años ha llegado a nuestras costas el 'efecto Airbnb', y todo apunta a que lo ha hecho para quedarse. Se conoce así a un nuevo modelo basado en apartamentos turísticos que, como la práctica totalidad de las cuestiones, conlleva luces y sombras.

En lo referente a los aspectos positivos, este nuevo estilo de turismo brinda a los viajeros de todo el mundo la posibilidad de viajar de un modo más cómodo y económico, ofreciendo un amplio abanico de propuestas adaptadas a cada perfil y circunstancia. Asimismo, no hay que olvidar que el turismo es en buena medida la base de la economía de la provincia, con el consecuente aumento que supone para el consumo, la generación de riquezas y la creación de puestos de trabajo. También ha contribuido positivamente en la mejora de la estética y de las infraestructuras de la región, y está ayudando a situar a Málaga en una posición de cada vez más relevancia en el panorama internacional.

No obstante, el exceso de este tipo de turismo da lugar a situaciones no deseadas en el entorno, principalmente cuando no se toman las medidas de control necesarias para garantizar un modelo sostenible para todos.

Un Decreto que no se cumple

Desde hace dos años, teóricamente la actividad del sector de los apartamentos turísticos está regulada por el Decreto 28/2016 de 2 de febrero, pero lo cierto es que en la práctica esta normativa no tiene efectos restrictivos ni vinculantes. Como explica Steffen Hansen, CEO de la empresa Solaga, especializada en apartamentos turísticos: «El Decreto ha sido como poner una tirita sobre una herida enorme. Ya es hora de parar la hemorragia».

Desde la empresa aseguran que el Decreto de la Junta de Andalucía no se cumple mientras que la institución «simplemente se dedica a otorgar miles de licencias sin ningún control previo dando lugar a una situación inaceptable».

La falta de regulación está provocando una saturación en la capital de Málaga. / Andrzej Otrbski

No en vano, según datos del portal InsideAirbnb, en la capital se ofertan 5.200 pisos turísticos, de los cuales solo 2.600 se encontraban registrados oficialmente en la Junta de Andalucía el pasado mes de marzo. De este modo, casi la mitad de los pisos turísticos actuales operan de manera ilegal, con los consecuentes riesgos que eso supone.

Desde Solaga también creen necesario limitar el número de licencias, como ya propuso el alcalde de la ciudad a través de una moratoria, para evitar la saturación de zonas como el centro histórico donde se concentra buena parte del grueso de este tipo de alojamiento.

De igual modo, estos profesionales creen absolutamente necesario «aumentar el número de inspectores (solo hay 8 en toda la provincia para controlar más de 20.000 establecimientos turísticos), imponer multas, y cerrar los pisos ilegales que no tributan y encima son un peligro potencial para la seguridad ciudadana». En este punto hay que destacar que, al no responder a ningún tipo de control ni autoridad, los responsables de estos alojamientos no cumplen con la normativa de la Policía Nacional de registrar los huéspedes a las 24h de su llegada, algo que puede dar lugar a importantes problemas para la seguridad de la región.

Asimismo, desde Solaga proponen extender el uso de herramientas tecnológicas para limitar los excesos de la contaminación acústica o ambiental y evitar comportamientos indeseables que puedan suponer un problema para los vecinos o el entorno. «En definitiva queremos que Málaga siga la línea de San Sebastián, no de Magaluf, y eso pasa por la responsabilidad de las instituciones y el cumplimiento de las medidas necesarias», subraya Alex García, director comercial de Solaga.

Más información

Solaga

Calle Cortina del Muelle 3, 2B, 29015 Málaga.

Teléfono: +34 952 21 48 91.

www.solaga.es