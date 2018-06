El debate político nacional salpica el local Las ediles de Málaga Ahora, con sus camisetas protesta. / SALVADOR SALAS La confrontación eleva el tono en la Casona, que debatió sobre viviendas turísticas y la torre del Puerto; y que rechazó reprobar al alcalde A. PÉREZ-BRYAN MÁLAGA. Miércoles, 6 junio 2018, 00:22

Parecía inevitable, y finalmente lo fue; porque a pesar de que en el orden del día del pleno celebrado ayer los asuntos de debate no se salían ni un milímetro de la escena local, el ambiente se fue caldeando con referencias constantes a la situación política nacional. De hecho, los momentos más tensos lo fueron a cuenta de los juegos de alianzas y estrategias que han protagonizado en los últimos días los defensores y detractores del presidente Sánchez.

El primero de los choques llegaba con la discusión de la moción urgente del PSOE, defendida por su portavoz Daniel Pérez y en la que se afeaba al alcalde, Francisco de la Torre, su «despilfarro» en la obra de la plaza de La Merced, cuyos desperfectos obligarán a una nueva actuación a pesar de que la remodelación apenas tiene siete años. El candidato socialista buscó el rifirrafe con el propio De la Torre, pero Pérez lo encontraba entre las filas del partido naranja, a quienes pedía su voto para sacar adelante la reprobación. «Estamos de acuerdo con el cuerpo de la moción, pero no con reprobar al alcalde», avanzaba el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, quien le dejaba otro mensaje: «Que sean los ciudadanos los que lo reprueben con su voto, ganando usted las elecciones». No sentaba bien la reflexión al portavoz socialista, quien dejaba caer que a los de C's «no le gustan ni las reprobaciones ni las mociones de censura porque son del PP más que el propio PP». Carballo recogió el guante y terminó de encender los ánimos: «Según su inteligente razonamiento, señor Pérez, si nosotros más del PP que el propio PP, ustedes serán más independentistas que la propia Esquerra Republicana y más proetarras que el propio Bildu». Murmullos en el salón de plenos que el alcalde trató de frenar en seco: «En este pleno hay libertad de expresión (...). Creo que la reflexión del señor Carballo encaja en un tono desenfadado», reponía el primer edil ante las protestas de la bancada socialista. Pero el cruce de agravios fue más allá, sobre todo cuando Torralbo, que compartía con sus compañeras de partido camisetas-protesta sobre la corrupción del PP, puso como ejemplo la gestión de Bildu: «Ya quisieran ustedes gobernar como gobierna Bildu en Pamplona, con políticas feministas de verdad». Más murmullos.

El choque no evitaba la parte sustancial del debate local, ya que los grupos de la oposición (Málaga Ahora, Málaga para la Gente, el edil no adscrito e incluso Ciudadanos, en el fondo pero no en las formas) le afearan al alcalde su forma de hacer «política electoralista con las obras de la ciudad». Así lo denunció el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que no pudo evitar entrar en la refriega con un 'consejo' al portavoz socialista: «No mosquee usted mucho a Ciudadanos que en la Junta les apoyan a ustedes, vaya que dejen de apoyarles». Tras la tempestad, la votación dejó claro ese malestar en relación a la «chapuza» de la obra de la plaza de La Merced: PP y C's bloqueaban la reprobación, pero el resto de los puntos de la moción salían adelante por unanimidad, en concreto los referentes a la petición información sobre los fallos de la obra y las actuaciones que a partir de ahora se llevarán a cabo en la céntrica plaza.

«Ya quisieran ustedes gobernar como lo hace Bildu en Pamplona», llegó a decir Torralbo

Viviendas turísticas

Pero si alguien pensó que en los debates posteriores las aguas se calmarían, erraba en su vaticinio. Casi sin pausa llegaba la discusión en torno a las viviendas turísticas y la necesidad de regularlas, en este caso de la mano de sendas mociones urgentes de Málaga Ahora y Ciudadanos. Aunque no calcadas en las formas, sí coincidían en el fondo: «Hay que hacer algo, y hay que hacerlo ya. Empecemos hoy mismo», pedía Torralbo, quien se dirigía de nuevo al alcalde para solicitarle que aprobaran alguno de los once puntos que recogía su moción: «Aprueben alguno de ellos -pedía-, y háganlo por dignidad, porque si no nos van a dejar a nosotros el marrón para cuando los echemos, porque los vamos a echar».

En la misma línea, el edil no adscrito Juan José Espinosa pedía una necesaria «regulación democrática y un turismo sostenible», y acusaba directamente al PP y a Ciudadanos de «regulafobia» y de estar de perfil en el debate. Respondía de nuevo Carballo dejando su perfil conciliador para entrar de lleno en el barro: «Le recomiendo que revise la hemeroteca para no quedarse con el culito al aire. Nosotros ya presentamos una moción en este sentido el pasado mes de abril», zanjó el viceportavoz de C's.

Pero no todo fue desencuentro, ya que los concejales se pusieron de acuerdo en la necesidad de regular estas viviendas y de poner coto a las que están fuera de la ley. Hubo unanimidad para la moción de C's, que pedía reforzar las inspecciones y que cada una de las administraciones (local, regional y central) asuman su cuota de responsabilidad. Del lado de la de Málaga Ahora, el pleno rechazó los puntos relacionados con la puesta en marcha de tasas específicas, pero dijo sí a retomar el estudio y dar celeridad a la aprobación de determinadas áreas del centro y Teatinos como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).

Y de ahí a la torre del Puerto, que llegaba de forma transversal en la moción urgente de Málaga para la Gente. En ella se pedía el inicio de los trámites para declarar el paisaje de Málaga patrimonio de la Humanidad de la Unesco en la categoría 'cultural evolutivo', aunque ligaban esta iniciativa a dejar atrás este proyecto «irreversible para el paisaje», en palabras de Zorrilla. Pomares y Cassá contestaban casi a una; el primero diciendo que «Málaga no necesita esta declaración porque ya es una gran ciudad conocida en medio mundo», y el segundo recordando que «el 80% de los concejales de este pleno» está a favor de la torre. Y así se refrendó, porque PP, C's y PSOE votaron contra la petición de que el pleno tenga en cuenta que para optar a este sello de la Unesco hay que renunciar a ese proyecto.