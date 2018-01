Un debate de lo más perruno en el Ayuntamiento de Málaga

Si las expectativas eran que los perros fuesen las protagonistas de la comisión de Medio Ambiente, éstas se quedaron muy cortas cuando finalmente monopolizaron todo el encuentro. Una sesión cuasi monográfica en vista de que el edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, ha activado la marcha corta y en el caso de que una iniciativa se vaya a aprobar por unanimidad, ni se debate. Economía del tiempo o el ‘vamos que nos vamos’. Según se mire.

En cuanto a medallas, como contábamos la semana pasada, tanto el PSOE como Ciudadanos tuvieron la ocasión de colgarse la suya a cuenta de los ‘mejores amigos del hombre’, aunque los pullazos, esta vez sin rifirrafe y con la elegancia propia del debate, iban y venían de la socialista Begoña Medina al naranja Juan Cassá. Quién puso la pica en Flandes, es decir, quién pidió antes el sacrificio cero era el tema en cuestión, del que Medina decía que Ciudadanos se había abstenido cuando ellos lo propusieron para las enmiendas de la ordenanza de tenencia de animales a finales de 2016, a lo que Cassá le decía que mucho más feo estuvo que, pese a que el PSOE aprobara esta normativa, desapareciese de la rueda de prensa acordada para presentarla, en la que sí estuvieron el PP y Ciudadanos.

En fin, Jiménez recordó, para colgarse también otra medalla, que gracias al PP se habían puesto en marcha parques caninos en 2011 y que actualmente había un total de 14. «Es muy satisfactorio que todos los grupos queramos ser los primeros en la lucha contra el sacrificio cero...», empezaba su discurso, no sin cierta retranca, y lo culminaba diciendo que la primera escuela canina municipal también puso en Málaga. El edil de Seguridad, Mario Cortés, metió cuña para recordar que siendo el concejal de Bailén-Miraflores se puso allí el primer parque canino. Y la última medalla, por orden, se la autoadjudicaba la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, recordando que su partido había impulsado muchas medidas a favor de los canes. En fin, que la realidad ‘tangible’ es que los hombres son los mejores amigos de los canes. Tras la sesión, no quedó duda.

Jiménez continuó diciendo que gracias a las ordenanzas que el PPimpulsó las mascotas pueden entrar en todos los establecimientos. Pena que no hubieran llevado algún animalito a la comisión, donde se supone, dicho lo dicho, que también pueden entrar. Hubieran estado los protagonistas en vivo y en directo.

Como dueño de canes y vecino tomó la palabra Pedro Luceño, quien se congratuló de que se apruebe la iniciativa para realizar un parque en La Roca, que llevaba el PSOE a la comisión, y dijo esperar, como así fue finalmente, que Ciudadanos, IU y Podemos la apoyaran porque los perros no entienden de ideología. Y le pedía a Ciudadanos especialmente que siguiera la estela del diputado nacional Guillermo Díaz, que había impulsado que se reforme el Código Civil y que las mascotas sean tratadas como seres vivos dotados de sensibilidad. Pese a que en esta iniciativa socialista no había debate, Cassá aprovechó para contestarle explicándole que él no tenía que seguir la línea de Díaz, porque éste había hecho esa propuesta a instancia suya, ya que, como subrayó, es él quien lidera las políticas animalistas en su partido. Quedó claro. Meridiano.

Finalmente, Ciudadanos consiguió que se estudie la creación de una policía local especializada para el bienestar animal dentro del Grupo de Protección a la Naturaleza (Grupona), que se analice subvencionar la esterilización de mascotas a familias con pocos recursos y otras medidas como la de instar al equipo de gobierno a difundir la gratuidad de las adopciones en el Parque Zoosanitario Animal. Conclusión: entre perros y medallas anduvo el juego.