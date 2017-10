«Daniel Pérez puede ser un buen candidato a la Alcaldía de Málaga» Ruiz Espejo sobre los raíles del ferrocarril del Puerto en las inmediaciones de la sede provincial del PSOE en calle Fernán Núñez. / Salvador Salas El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, confía en que a partir de ahora «no haya ni sanchistas ni espejistas, sino que seamos militantes socialistas» ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 25 octubre 2017, 00:54

José Luis Ruiz Espejo (Antequera, 1966) intenta amoldarse en estos días a su nuevo papel político en la doble condición de delegado del Gobierno de la Junta en Málaga y nuevo secretario general del PSOE en la provincia. Con una agenda endiablada y múltiples compromisos, concedió ayer tarde a SUR una entrevista en su nuevo despacho de la sede provincial.

–¿Alguna vez pensó que sería secretario general?

–No.

–¿Ni lo soñó siquiera?

–No. Recordando a referentes como Carlos Sanjuán, Pepe Asenjo o García Duarte, nunca creí que podría llegar a estar al frente del partido en Málaga. Para mí es un motivo de gran responsabilidad asumir este reto y un gran orgullo por la confianza depositada por tantos compañeros.

–¿Cómo están siendo estos primeros días al frente del partido?

–Intensos. No ha habido un día de descanso o respiro desde que comenzamos esta andadura. Pero también son tiempos de inmediatez y de intensidad en los que tenemos que ir dando respuesta a muchos asuntos pendientes.

–¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en estos días al frente del partido?

–La responsabilidad es como la había pensado, pero de mayor dimensión, por lo que hay que calibrar más las decisiones.

–¿Qué diferencia va a haber entre el PSOE de Ruiz Espejo y el de Miguel Ángel Heredia?

–Va a haber diferencias seguro porque somos personas distintas y la ejecutiva es nueva. Eso no quiere decir que no tenga gran respeto y consideración por Heredia y el trabajo hecho. Lo que no van a cambiar son los principios que propugna el PSOE de Málaga en defensa de los trabajadores, de la solidaridad, de ser cercanos con los más desfavorecidos y abogar por proyectos más sociales.

–En su ejecutiva no hay sanchistas, ¿no hubiera sido una mensaje en positivo para unir al partido integrarlos en la dirección?

–Siempre he dicho que contaría con una dirección de perfiles territoriales y que respondieran a mi forma de trabajar. En la ejecutiva hay personas que me han apoyado en las primarias y otras que no. A partir de ahora, espero que no haya ni sanchistas ni espejistas ni ninguna otra denominación, sino que seamos militantes socialistas.

–¿Qué papel espera que jueguen los sanchistas a partir de ahora?

–Que colaboren con el partido; no digo con la ejecutiva sino con el partido. A partir de ahora tenemos la renovación de las agrupaciones locales y desde la dirección provincial les pedimos diálogo y unidad para afrontar la renovación y proximidad y proyectos sociales para trabajar con la gente. Vamos a trabajar para que todo el partido se sienta partícipe en esta nueva etapa y espero que todos respondamos de la misma manera, con trabajo, dedicación y esfuerzo por mantener unidad de acción del PSOE en la provincia.

–Uno de sus objetivos es recuperar la Alcaldía de Málaga, ¿cómo prevé conectar el PSOE con el electorado?

–Con un trabajo de oposición que realmente nos acerque a la gente; en el que nuestro trabajo de fiscalización del actual gobierno tenga efectividad; donde comuniquemos bien las acciones del grupo municipal; y, evidentemente, con propuestas y medidas que vayan construyendo una alternativa al proyecto actual del PP. Un proyecto que está cada vez más agotado y sin ideas.

«Reclamaré con la misma insistencia ante las distintas administraciones gobierne quien gobierne»

–¿Daniel Pérez le parece un buen candidato a la Alcaldía de la capital?

–Es el mejor portavoz que tenemos y tiene la total confianza de la dirección provincial. Llegado el momento puede ser un buen candidato, pero serán las bases quienes lo decidan ya que los estatutos marcan que el candidato en la capital debe ser elegido por primarias.

–¿Da el perfil que ustedes buscan como candidato?

–Da un buen perfil de candidato para Málaga: es conocido, trabajador y conecta bien con una generación que en este momento pide una mayor participación en política.

–El otro reto que se ha marcado es conseguir el gobierno de la Diputación, ¿aspira usted a presidirla?

–En este momento, seguro que no. El reto que tengo de poner en marcha toda la estrategia del PSOE en la provincia es un trabajo que me va a llevar una gran dedicación, que compaginaré con mi responsabilidad en la Delegación del Gobierno. Por tanto no tengo otra aspiración en este momento. Es una necesidad el cambio de gobierno en la Diputación porque entendemos que nuestros pueblos necesitan una Diputación más cercana a las demandas de los pueblos y sus ciudadanos y hacer una política distinta a la que el PP está haciendo en la Diputación.

«Es una necesidad el cambio en la Diputación para hacer una política distinta a la que hace el PP»

–¿En los próximos días cuál va a ser la actividad como secretario general?

–Vamos a tener reuniones con el grupo municipal de la capital, el de la Diputación y el grupo parlamentario para definir las estrategias e impulsar las iniciativas emanadas del congreso. Junto a ello vamos a iniciar ronda de contactos con los agentes sociales y económicos. Nuestro proyecto se basa en propiciar y generar el crecimiento económico en la provincia y su desarrollo para generar más empleo y que este empleo sea de mayor calidad. En tercer lugar, intentaremos que todo el proceso de renovación de las estructuras locales sea un proceso que nos permita tener al partido preparado en cada municipio para encarar con opciones de victoria las próximas elecciones municipales.

–¿Qué peso político va a tener en la nueva dirección Francisco Conejo?

–El que tiene como miembro nato como portavoz de la Diputación.

–Hasta ahora ha venido jugando un papel muy destacado en la dirección como persona de confianza de Miguel Ángel Heredia. ¿Va a contar con él como persona de confianza?

–Tiene mi confianza como portavoz en la Diputación.

–¿Y José Carlos Durán, un valor en alza en el partido?

–Es miembro de la ejecutiva regional...

–¿Pero va a tener peso político en la dirección provincial?

–Peso político van a tener los miembros de la dirección provincial, el resto de miembros colaborarán con la dirección provincial en aquellos objetivos políticos que tengamos en la provincia para que el PSOE sea un partido más fuerte en la provincia.

–Usted es secretario general del PSOE y tradicionalmente los líderes de los partidos reclaman a las administraciones mejoras para Málaga. Paralelamente es usted delegado de la Junta ¿qué se exige a sí mismo?

–Igual que al resto de administraciones. Aquellas cuestiones que sean prioritarias e importantes para Málaga las vamos a demandar, exigir y reivindicar en aquellas instancias que sea necesario, ante la Junta, el Estado, la Diputación y allá donde haga falta. El PP ha utilizado el frentismo y el agravio injustificado de Málaga y luego no ha reivindicado ante administraciones gobernadas por su partido con la misma dureza. Yo no voy a hacer lo mismo, yo reclamaré con la misma insistencia ante las distintas administraciones gobierne quien gobierne.

–¿A usted le gustaría que los presupuestos de la Junta se provincializaran?

–He visto presupuestos provincializados y sin provincializar, y lo importante es la ejecución posterior. La comunidad autónoma tiene una ejecución alta en sus presupuestos y eso es importante. De nada vale provincializarlos y luego no ejecutarlos, como sucede con el Gobierno central. La administración autonómica es una administración prestadora de servicios más que inversora y eso hay que entenderlo.

–¿El PSOE de Málaga respalda el hotel en el Puerto?

–No será el PSOE quien se dedique a frenar proyectos que puedan ser generadores de empleo, lo que sí exigiremos es el cumplimento estricto de la normativa.

–¿Y son partidarios del tercer hospital?

–Vamos a defender que Málaga cuenta con una nueva y gran infraestructura hospitalaria que mejore los servicios sanitarios en la provincia y vamos a atender a las recomendaciones que nos hagan los técnicos y expertos sobre cuál es la mejor infraestructura hospitalaria.