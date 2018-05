Daniel Pérez formaliza su candidatura a la Alcaldía: «Es el momento de recuperar Málaga» Daniel Pérez, en el centro. / Ñito Salas El portavoz del PSOE en la capital opta a las primarias con un proyecto basado en una ciudad más justa, generadora de riqueza, volcada en los barrios, que culmine los proyectos inacabados y aspire a ser «la capital del sur de Europa». Deja abierta la puerta de pactar con la izquierda y con Ciudadanos ANTONIO M. ROMERO Lunes, 7 mayo 2018, 16:06

Daniel Pérez ha formalizado esta mañana el trámite administrativo para presentarse a las primarias del PSOE en las que se elegirá al candidato a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2019 y lo ha hecho con un mensaje claro: «Es el momento de recuperar Málaga».

«Es el momento de hacer una Málaga en la que se le dé un nuevo impuslo a la ciudad y en la que aspiremos a ser la capital del sur de Europa. En estos momentos el PSOE está preparado para gobernar la ciudad y por eso he decidido dar este paso tan importante y asumir este reto que es un esfuerzo colectivo y no personal», ha destacado Pérez acompañado de sus representantes en la once agrupaciones de la capital y de las Juventudes Socialistas –entre ellos no hay ningún cargo público- y su director de campaña para las primarias, Antonio Navajas, actual director del Teatro Cánovas de la capital.

El actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha asegurado que es el «candidato de la militancia» y que han sido «cientos» los militantes que en los últimos tiempos le han animado a dar el paso para presentarse al proceso de primarias. Eso sí, a nadie escapa que Daniel Pérez es la apuesta de la dirección provincial que encabeza José Luis Ruiz Espejo como secretario general.

Desde hoy y hasta el jueves 10 de mayo, cualquier afiliado de la capital puede presentar su precandidatura para las primarias. Del 14 de mayo al 1 de junio se procederá a la recogida de avales –es necesario un mínimo del 5% del censo, lo que en la capital supone 80 firmas-. Si no hay más que un aspirante, será proclamado oficialmente candidato en los primeros días de junio y si hay más de uno, los militantes votarán el domingo 17 de junio.

Cuestionado sobre si le gustaría que hubiera más de un aspirante, lo que daría una mayor legitimidad a su elección, Pérez ha dicho que respeta que cualquier otro militante dé el paso y se presente. «Tendremos un debate de ideas y de programa político. Una vez que se cierre el proceso de primarias todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para salir fuertes y con un proyecto para ser la opción de cambio y alternancia», ha afirmado.

'Todo Málaga' es el lema de la campaña de las primarias elegido por Daniel Pérez y el del documento del proyecto político que ha presentado en la sede provincial del PSOE. «Un programa en el que se van a sentir identificado los socialistas y cualquier malagueño», ha asegurado.

Lograr una Málaga más justa, en la que se genere riqueza y empleo, volcada en los barrios «los grandes olvidados por el alcalde (Francisco de la Torre) y el PP» y en la que se culminen proyectos inacabados como el Astoria, el Guadalmedina o el parque urbano en los terrenos de Repsol son los ejes sobre los que pivota el programa del precandidato socialista.

Dada la fragmentación actual del voto y la ausencia de mayorías absolutas, Daniel Pérez ha dejado abierta la puerta a futuras coaliciones tanto con los partidos de la izquierda como con Ciudadanos. El precandidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga ha asegurado que son un partido que sale «a ganar y a aspirar a ser la primera fuerza política en votos» y ha destacado que los socialistas han demostrado su capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos en el Ayuntamiento de la capital tanto con las fuerzas progresistas (Málaga Ahora, IU y el edil no adscrito de Podemos) como con Ciudadanos.

«Siempre vamos tener las puerta abiertas para negociar y acorar lo que sea mejor para Málaga», ha apostillado.