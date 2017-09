Dani Pérez responde por WhatsApp En su nueva web muestra fotos con su familia. Aquí con su hermano, en un partido del Málaga El portavoz socialista inaugura una línea de esta mensajería móvil para comunicarse con los ciudadanos en el teléfono 664 619 287 PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 18 septiembre 2017, 00:27

El nuevo portavoz socialista Dani Pérez estará directamente comunicado con la ciudadanía a través de una herramienta digital que tiene mucho tirón entre la población: WhatsApp. Para los interesados en llegar al edil titular del PSOE, el número que el grupo municipal ha habilitado es 664 619 287. «Nuevas formas de comunicación para el siglo XXI», explica el joven político, que piensa que esta medida puede acabar haciéndole llegar a todos aquellos que necesitan ayuda, consejo, o a los que demanden actuaciones en sus distritos y no sepan cómo hacerlas llegar al Ayuntamiento. Lo malo es que el WhatsApp está abierto 24 horas (‘full time’, que dicen los británicos) y como los malagueños le cojan el gustillo va a acabar estando más solicitado de lo que piensa. No le preocupa, dice. Quiere estar interconectado.

En concreto, esta línea de mensajería móvil forma parte de una página web personalizada, daniperezmalaga.es, en la que aparece su perfil y su bio pero de una «forma más cercana; es que quiero que me conozcan mejor». Explica en este apartado que su familia es el motor de su vida, y que sus padres son de Riogordo, donde se dedicaron a labrar la tierra teniendo que emigrar a Barcelona para ganarse el sustento. Al tiempo volvieron a Málaga y se establecieron en Miraflores de los Ángeles, donde su hermano y él nacieron. Cuenta que estudió Biología, que tiene pasión por la política, y por el Málaga C.F., la que comparte con su hermano. Narra cómo se produjo su afiliación a las Juventudes Socialistas y al PSOE, y lo importante que fue para él ser diputado nacional en 2009, delegado de Salud y ahora concejal del Ayuntamiento de Málaga.

En esta página web también se incluye una agenda on line en la que se especifican los actos y encuentros del primer edil socialista. El que no pueda contactar con él por WhatsApp también podrá hacerlo a través de un formulario, que aparece en esta web. Yen la misma pestaña, puede apuntarse para seguirle en Facebook o Twitter. Pérez parece no querer dejar pasar ninguna por alto para captar la atención del ciudadano. Cuenta su página con otro apartado para noticias, para el grupo municipal y conexión con la web del PSOE. Llama la atención un skyline de la ciudad de Málaga en distintos colores que aparece junto a su nombre a modo de logo o marca personal. «¿Es original, no?», pregunta mientras lo muestra. Pérez habla, pero a la vez es observador y busca el ‘feed-back’. De ahí que «haya abierto tantos canales para comunicarme», añade.

Ciudadanos trata los Baños del Carmen

El grupo municipal Ciudadanos lleva hoy una iniciativa a la comisión de Medio Ambiente, que versa sobre los Baños del Carmen, con el objetivo de evitar la presencia de okupas en su interior. En esta línea, los ediles naranja Juan Cassá y Alejandro Carballo subrayan que la ineficacia institucional ha condenado al antiguo balneario y a su entorno a tener una situación deplorable, que afecta al edificio, la playa y las antiguas zonas deportivas y de acampada. Los ediles, subrayan en su moción, se encuentran bajo la tutela de los concesionarios, pero a la espera del complejo problema administrativo «se ven atados de pies y manos a la hora de realizar cualquier tipo de obra, con lo que la situación deviene en una suerte de callejón sin salida».

Por estos motivos, Ciudadanos pide en la comisión de Medio Ambiente hoy que el equipo de gobierno del PP adopte medidas para evitar la presencia de okupas así como que se inste a la Junta para desbloquear la situación administrativa del espacio, y que además como que se demande a Costas que acelere el sistema de espigones pendiente para defender la franja litoral.