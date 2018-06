Dani Pérez al regidor: «Si Pedro Sánchez ha llegado a presidente, yo seré alcalde»

El corralón de Santa Sofía siempre tuvo ese encanto de andar por casa, ese intimismo propio de la arquitectura andaluza, que se vuelca sobre un gran patio en el centro, que comparten las viviendas. Reminiscencia andalusí y árabe, el hecho de que la gran casa viva ajena al bullicio de la calle, volcada al interior, a amplios espacios comunes llenos de plantas–y en el mejor de los casos, fuentes y agua–. El exterior es el más allá.

Pues en este escenario intimista, en la calle Montes de Oca (trasera de la calle Armengual de la Mota), se dieron cita los munícipes el pasado viernes con motivo de la XIV Semana Cultural de los Corralones. Lo cierto es que no lo pisan a menudo, pero una o dos veces al año no hace daño. En ese ambiente estaban el nuevo edil de Derechos Sociales, Raúl Jiménez;la concejal del distrito Centro, Gema del Corral, y el edil socialista Rafael Gálvez, así como los dos cabezas de cartel para las próximas elecciones municipales de 2019, el actual alcalde y candidato popular Francisco de la Torre; y el portavoz y aspirante socialista, Dani Pérez. El regidor y Pérez, todo hay que decirlo, mantienen la cordialidad y el entendimiento en los pasillos, aunque en el pleno se arreen estopa.

La cita era el mismo día en el que Pedro Sánchez se hacía con el poder en el Congreso de los Diputados. Una moción de censura que al principio pudo parecer un imposible, y que finalmente acabó con la cuadratura del círculo, frase que le encanta al primer edil. Ante este panorama, el alcalde, que lo pregunta todo y que tiene una curiosidad difícil de saciar referente a lo que acontece a su alrededor para manejar el mayor caudal de información posible, costumbre que no ha menguado con el paso de los años, le preguntaba al líder de la oposición en el Ayuntamiento acerca de su parecer sobre la nueva tesitura del país.

Pérez, que ha hecho suyo el lema 'querer es poder', le contestaba de la siguiente forma:«Si Pedro Sánchez ha llegado a presidente del Gobierno, yo voy a ser alcalde de Málaga». De la Torre le contestó con una de sus frases habituales cuando algo le hace gracia:«¡Qué cosas tienes!».

En el grupo municipal socialista hacen cábalas. Si Sánchez posiciona mejor la marca PSOE, y suben un 5%, se acercan a sus objetivos de gobernabilidad. Su encuesta, dicen, les da 10 concejales;y la del PP tan sólo siete. Pero esto de la política se ha vuelto tan voluble,con cambios radicales y en poco tiempo, que en el actual escenario ya no valen los sondeos antiguos sino como mera referencia. La 'cara B' del Gobierno socialista es que en el pleno, el PSOE será el que recibirá toda la tralla institucional, además del consabido equipo de gobierno del PP. A la Junta socialista, se suma el Gobierno. Se acabó el cómodo y extemporáneo 'y tú más', a no ser que se retrotraigan al pasado. «Ahora nos van a brear a mociones instando al Gobierno y a la Junta, ya verás», contaba uno de ellos en tono guasón. Tienen todas las papeletas.

«Gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden»

Los jubilados siguen con sus lunes al sol, que en este mes afortunadamente ya son verdaderos. Debajo de las palmeras canarias y los almencinos del paseo del Parque, ayer no tenían más remedio que cambiar el lema en vista de que el Gobierno de la nación es de otro signo político. Así, el nuevo grito de guerra de los Pensionistas en Acción es el siguiente:«Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden», al que sumaron la retahila ya conocida de «si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra» o «sus corrupciones nos roban las pensiones». Pues allí estaban, más de medio centenar mostrando que no se conforman con esperar a las bondades del cambio. Seguirán concentrándose, como dijeron Pilar Mendoza y María Ángeles Rubio. «Nuestras reivindicaciones siguen intactas», afirmaron y se conjuraron a seguir protestando. En el Ayuntamiento, a las doce; santo y seña.