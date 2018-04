Dani Pérez explora el mundo urban sketcher

El portavoz socialista no tiene vergüenza. Bueno, no en el sentido más amplio de la palabra; lo esencial es que Dani Pérez no se sonroja fácilmente. Estos días atrás le pillaron in fraganti en la puerta del Ayuntamiento terminando un dibujo sobre la fachada en una libreta pequeñita y un juego de lápices que dice a lo lejos que son de los que apuntan maneras de urban sketcher. Lo suyo con los trazos es incipiente.

Es un movimiento global que nació en 2007 en Seattle de la mano de un español, y lo hacía a través de la red social Flickr. Desde el principio su filosofía fue urbana:crear dibujos de diferentes espacios, vivir la ciudad y sus rincones a través de sus creaciones. Pero lo más importante, el toque 'new age' es compartirlos a través de una red social. Ponerlas en común.

Pérez se aficionó días antes de la Semana Santa. Como la mayoría de las veces no tiene tiempo de sentarse en la calle a pintar como le gustaría, intenta hacer una buena foto. Una tarde compró unas acuarelas y empezó a ver vídeos en Instagram para ver cómo era la técnica. «Sigo a Luis Ruiz Padrón (arquitecto y fundador del movimiento Urban Sketchers Málaga, que publica sus trabajos en SUR), para mí es un referente», explica el portavoz socialista mientras culmina el dibujo de la fachada del Ayuntamiento. El inmueble, de estilo neobarroco, obra de Rivera Vera y Guerrero Strachan, no es precisamente una fachada fácil por la profusión de elementos, entre columnas jónicas, corintias, un frontón de forma triangular con un altorrelieve...en fin que hay que esmerarse. Cuando culmina sus dibujos Pérez los comparte en Instagram y Facebook. «Es que me estreso y el dibujo me relaja mucho;me tranquiliza».

Espinosa hace un curso de oratoria

Tiene un discurso armado en coherencia con sus ideas de izquierda. Pero como siempre se puede mejorar el estilo, el edil no adscrito Juanjo Espinosa, perteneciente a Podemos, pese a ser profesor de instituto ha vuelto a estudiar. «Pero no es un máster, ¡eh!», explica guasón a los ediles de IU.

Es un curso de oratoria, retórica y discurso que imparte Alberto González, actor de teatro, director y filólogo, como cuenta. Así que todos los martes durante dos horas va a mejorar y a enfrentarse al atril. Explica que le ha impactado conocer que el 60% de un discurso es la pose y los gestos, el 30%; lo que Cicerón llamaba el decoro y tan sólo un 10% el mensaje. De ahí que hacerlo llegar sea tan difícil. Y en eso está Espinosa.