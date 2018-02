El ‘dakar malagueño’

Hay calles en la ciudad por donde circular es como hacer un rally. Es el caso de la calle Aragonito, en Puerto de la Torre, donde una vecina de la zona envía varias fotografías de la situación que dice «vivimos los vecinos que circulamos a diario por aquí». «Se le ha pedido a la Junta de Distrito más aparcamientos en el barrio con varias posibilidades, pero no les interesa poner solución», indica Antonia García. Y envía unas fotografías que ponen de manifiesto los problemas que a diario sufren los que circulan por allí. Se trata de una calle de doble sentido en la que difícilmente pueden circular dos coches debido a la estrechez de la vía y a que en la misma hay vehículos estacionados a ambos lado, lo que obliga a los conductores a realizar mil y una maniobras para poder pasar, teniendo que subirse en ocasiones encima de la acera.

Una situación para la que no vemos otra solución que no pase por una reordenación del tráfico en la zona y la señalización de estacionamientos que no interfieran la circulación. Pero para adoptar algunas de estas decisiones deben ser los técnicos del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga los que estudien sobre el terreno la situación.

No es el único lugar de la ciudad donde la circulación de vehículos es problemática. Hay otros muchos. Por ejemplo, en la calle Marqués de Ovieco, cerca de la barriada de Miraflores de los Ángeles, una calle que es de doble dirección, pero que como se puede comprobar en la imagen inferior, solo cabe un vehículo, con lo que surgen los problemas para los conductores, denuncia otro lector, que además dice que el acceso desde la calle Nicolás Salmerón, bocacalle de Blas de Lezo, «es peligroso porque aparecen vehículos por ambos lados, algunos a mayor velocidad de la aconsejada». Unas situaciones que deben tener alguna solución.