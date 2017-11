Aprender defensa personal en Málaga por una buena causa El curso se celebra los próximos días 2 y 5 en Málaga capital. / Onerom El 20 curso de kizen ju jitsu recaudará fondos para la investigación de la enfermedad del Pompe ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 30 noviembre 2017, 00:05

Las artes marciales volverán a mostrar su lado más solidario en Málaga en los próximos días. Para que el tiempo no sea un obstáculo, se podrá hacer en dos fechas diferentes: el sábado 2 y el martes 5 de diciembre. Porque en esos días el gimnasio Kuro Obi de la capital (calle Federico Chueca 10) albergará un curso de kizen ju jitsu, que cumple ni más ni menos que su edición número veinte.

El kizen ju jitsu es una variedad de ju jitsu cuya singularidad radica en su novedoso método, que en 2007 fue reconocido por el Ministerio del Interior y desde 2009 forma parte de la Federación Andaluza de Luchas Olímpicas. Se trata de una especialidad de arte marcial enfocado tanto a la defensa personal como a la defensa policial, de ahí que entre los agentes abunden los aficionados a esta práctica.

Todo aquel (mayor de edad) que quiera iniciarse en su práctica o disfrutar de ver experimentados en la materia en acción podrá hacerlo de manera gratuita, ya que la entrada será libre, aunque al ser una una iniciativa benéfica todo aquel que lo desee podrá hacer una aportación voluntaria para apoyar la causa solidaria. En esta ocasión la recaudación se destinará a la investigación de la enfermedad del Pompe, una de las consideradas enfermedades raras y cuyo síntoma más frecuente es la debilidad muscular. Se transmite de padres a hijos. Provoca una acumulación creciente de glucógeno en el lisosoma, que afecta, principalmente, al tejido muscular. En niños destaca por producir insuficiencia cardíaca al acumularse en el músculo cardíaco, causando cardiomegalia.

20.º curso solidario de kizen ju jitsu Cuándo: Sábado 2 de diciembre de 11 a 14 horas y domingo 5 de 19 a 21. Dónde: Gimnasio Kuro Obi. Calle Federico Chueca 10, Málaga capital. A quién va dirigido: A los que deseen iniciarse en esta práctica y/o mejorarla. Los asistentes deben ser mayores de edad. Inscripción: Gratuita. Pero se podrán hacer aportaciones voluntarias, ya que el evento recaudará fondos para la Asociacion Española de Enfermos de Pompe (AEEPOMPE). Indumentaria de los participantes: Kimono o ropa cómoda, sin calzado.

El precursor de esta iniciativa es Juan Miguel Ramírez, medalla de oro en el campeonato del Mundo de United Nations of Ji Jutsu y sexto dan de kizen ju jitsu, a petición de un compañero que tiene un hijo con esta enfermedad. "Cada año dedicamos el curso solidario a una causa, y esta es la primera vez que nos centramos en el Pompe", destaca Ramírez, que incide en que esta dolencia sigue siendo aún desconocida para muchos y que le "falta un empujón" en investigación.

Juan Miguel Ramírez, en el suelo, durante un combate. / Onerom

Junto a él ejercerán como ponentes de manera desinteresada también Salvador Cobos Rueda, cinturón negro 2 dan de kizen ju jitsu y cinturón negro de kárate, y Antonio M. Martín, cinturón negro quinto dan de kizen ju jitsu y cinturón negro quinto dan de buguei ju jitsu.

Quienes deseen realizar este curso de defensa personal, en el que colabora la Asociación Española Shito-Ryu Karte- Do Genbu-Kai, encontrarán tres niveles: iniciación (para quienes no tengan experiencia previa), medio (grados kyu) y avanzado (cinturones negros). No obstante, también es posible reservar plaza previamente y/o solicitar información a través del correo electrónico kizenjujitsu@gmail.com .

Los que prefieran hacer la aportación a través del banco pueden hacerlo en la cuenta ES80 2100 4835 7322 0013 5372, especificando en el concepto Asociación de Pompe.