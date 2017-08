¡CUIDADADO, QUE VIENEN LOS 'NUESTROS'...! Pedro Román (derecha) recibió un merecido homenaje. :: sur Sotogrande, Estepona y Málaga aparecen como alternativas a Marbella ante la cierta posibilidad de que la organización decida el traslado del que es uno de los eventos más importantes del verano europeo.-La extraña actitud del Ayuntamiento marbellí respecto al festival se veía venir.-Los 85 años del gran Fosforito.-Va de galas, homenajes, aniversarios y jubilaciones... PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 6 agosto 2017, 00:19

Convulsas curiosamente las aguas en el mejor momento del turismo en la historia de Málaga y cuando las cifras del paro han 'vuelto' a las cifras del 2007 en la provincia, nos encontramos en la semana en la que comienza la Feria de Agosto, que este año puede suponer la cuenta atrás para un modelo definitivo que supere la polémica de los últimos años. Con el consenso y el aplauso general, menos el de los interesados, de suprimir las casetas del Centro, y la intención de que el real lo sea permanente, o sea que se utilice todo el año al menos una parte de las casetas, casi todo está a punto para que el sábado comience la semana grande de Málaga. La apuesta de empresas de restauración de calidad por la feria de noche en la zona de Cortijo de Torres es otra de las cosas a seguir tras la experiencia del pasado año. Muy mal no tuvo que estar la cosa cuando por ejemplo, Los Mellizos y El Pimpi han redoblado sus metros. Ramón Montes Montero, uno de los propietarios de Los Mellizos, resalta que «no sólo es porque entendemos que como empresa tengamos que estar en el real o porque saliera bien el año pasado, es también por una apuesta por la feria de noche». Lo dice mientras bajo un sol de justicia colabora con los operarios en las obras de adecuación de la caseta: «Hay que dar ejemplo», sonríe, y anuncia que en esta edición tendrán mucha novedades en Los Mellizos en el real, como actuaciones en directo, zona vip «y nuestra calidad de siempre. Muchos clientes habituales nos decían que ir a la feria de noche muchas veces suponía un problema porque no encontraban sitios de su agrado para comer, y eso fue lo que no animó a venirnos el año pasado y ahora estamos muy contentos», matiza Ramón, quien está convencido de que a partir del año que viene serán muchas más las empresas de restauración del centro 'suban' a la feria de noche para ofrecer sus servicios a sus clientes.

Este año habrá nuevas casetas en el real, como la que va a montar la Asociación Nena Paine, que 'debutará' en estas lides fiesteras con el objetivo de conseguir fondos para mantener su extraordinaria labor en la zona norte de Málaga, donde trabaja para ayudar a niños en riesgo de exclusión social. Hablando de esa zona (Ciudad Jardín y aledaños), destacar los 25 años recién cumplidos por la Asociación de Vecinos de Mangas Verdes, que con tal motivo organizó una cena conmemorativa a la que s unieron cientos de vecinos. Pocas asociaciones vecinales, hay que decirlo alto, hacen tanto y se comprometen tanto por sus miembros como la de Mangas Verdes, y eso se notó en el acto de cumpleaños, en el que estaba más que feliz Antonio Martos Pinazo, alma de esta asociación.

Cumplir años es motivo de satisfacción, pero aún lo es más cumplir muchos y muy bien, como es el caso de Fosforito, el gran maestro del Flamenco, poseedor de la Llave de Oro del Cante, que esta semana ha celebrado su 85 aniversario rodeado de los suyos. Y hablando de años, referir que en estos últimas semanas ha habido tres 'sonadas' jubilaciones de personajes que han jugado un importante papel en la sociedad malagueña en los últimos años (o sea, en la tradición que ahora maldicen los 'antisistema' y compañía) como es el caso de Pilar Oriente, que además de ocupar altos cargos en el Instituto de la Mujer y en la Junta llegó a ser teniente de alcalde delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga, Francisco Gutiérrez, que fue máximo líder de Comisiones Obreras a nivel provincial y Defensor del Ciudadano, y Diego Ceano, escritor, pintor y amante de la cultura de Málaga en general que era de los funcionarios de turismo más longevos de cuantos hay en la Diputación. Los tres, cada uno en tiempo y forma, recibieron homenajes de los que fueron compañeros durante muchos años... «Y ahora a seguir», dijo Paco Guti, que es como en Málaga lo conoce todo el mundo.

Y un homenaje, aunque no por su jubilación, fue el que recibió hace unos días por parte de la Asociación Cultural 'Cortijo la Duquesa', que impuso el escudo de oro y brillantes al maestro Pedro Román Córdoba. Este merecido homenaje se desarrolló en el transcurso de una comida hermandad, celebrada en los salones del hotel Ilunión Málaga, a ella asistieron cerca de 250 personas, entre las que estaban representadas distintas asociaciones y colectivos, la Coral Manuel de Terry, la Cuarentuna de Marbella, Ángeles de la Noche, Cronos, Trovadores sin Frontera, además de familiares y amigos que quisieron estar junto al homenajeado.

Sigamos con los actos, que en verano no paran. La Marbella más solidaria consiguió anoche una importantísima recaudación para la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer de la localidad en una cena que se desarrolló en el Club de Golf Guadalmina a la que asistieron cientos de personas, que pagaron, por cada cubierto 300 euros. Por cierto, la noche tuvo como tema de conversación general el tema de Starlite y la sinrazón del Ayuntamiento marbellí, que va a conseguir lo que algunos quieren: que la organización se vaya a otra ciudad. Se equivocan los que quieren que Marbella se convierta en un lugar más, porque es algo muy especial. Ocurre que José Bernal depende en exceso de los dos votos de la marca blanca de Podemos, que desde luego flaco favor le van a hacer a su ciudad si al final la organización decide llevarse Starlite a otra localidad, que, por cierto, se los rifan, por si alguien tiene dudas, siendo Estepona y Málaga las mejor colocadas... y Sotogrande. Como se lo lleven de Málaga será un gran 'mérito' electoral del socialista José Bernal y de Podemos, cuyos concejales parece podrían estar siendo presionados por 'intereses' de la noche marbellí que tienen en Starlite una dura competencia...

Las anfitrionas de la gala contra el cáncer, el primero de los grandes eventos benéficos que se desarrollan en la que aún es la joya de la corona del turismo andaluz, Maika Pérez de Cobas, Raquel Bernal, Pura Berutchi, Javier García Alegría y toda la directiva se desvivieron por atender a tanto y tan importante asistente. Por cierto, que la presencia de Pablo Montero fue muy celebrada por el auditorio. Este célebre cantante vino expresamente invitado por la empresaria venezolana Raquel Bernal, que se ha volcado en este evento, y que permanecerá hasta finales de este mes en Marbella.

Y es que la apuesta por el turismo de calidad tiene que ser una constante en la Costa del Sol. Eso lo tiene muy claro Miguel Ángel Monterde, quien desde hace unos meses es el nuevo director del Hotel MS Amaragua, en La Carihuela. A sus 49 años, este profesional del turismo lleva más de 20 dirigiendo hoteles y «sólo me faltaba por conocer la Costa del Sol, porque hasta ahora había trabajado en todas las zonas turísticas españolas, menos aquí». Por cierto, que Monterde señala que «respecto a otros sitios, lo que observo en Málaga es una gran apuesta por la calidad y eso es muy importante. Hay que ofrecer lo mejor al cliente, pero desde todos los ámbitos de la oferta, y aquí eso se tiene muy claro. Calidad, ese es el secreto y la clave del éxito, porque la competencia es muy dura».

No sólo dura, sino mucha. A ver si se dan cuenta (¿o lo saben...?) de que el turismo es nuestra principal industria y fuente de riqueza.

Y estos Horizontes se van de feria. Disfrutemos de lo bueno y mucho que tenemos, pero mucho cuidado, ¡qué vienen los nuestros! Al suelo, como decía Gila...