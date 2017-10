IU critica la escasez de los presupuestos de la Junta para Málaga en 2018

Izquierda Unida (IU) considera insuficientes y malas las partidas contempladas para Málaga en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2018. Así lo expusieron ayer en rueda de prensa el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, y el parlamentario andaluz por Málaga, José Antonio Castro. Ambos políticos recalcaron que son unos presupuestos insuficientes, malos y que, además, en muchos casos son promesas que en realidad no vienen recogidas en las partidas presupuestarias negro sobre blanco. «La Junta lleva años prometiendo cosas para Málaga que luego no ejecuta. El Gobierno andaluz hace bonitas maquetas, pero no pone ladrillos», dijo Castro.

IU presentará la próxima semana una enmienda a la totalidad de los presupuestos por considerar que no se sale de la crisis con esas cuentas. Para Izquierda Unida, se ha producido una desaceleración del crecimiento económico y una concentración de la riqueza. Igualmente, lamenta que la Junta haya perdido 707 millones de euros de ingresos en tres años, hecho que relaciona con el acuerdo del PSOE con Ciudadanos para poder gobernar.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Carlos Conde (PP), criticó ayer «la opacidad y las grandes carencias» que el presupuesto de la Junta de Andalucía va a tener. Conde confía en que en el trámite parlamentario «se pueda mejorar este documento, ya que sería una buena noticia para los malagueños».

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, Cristóbal Fernández, defendió la importancia de los presupuesto y salió al paso de las criticas vertidas contra las cuentas de la Junta de Andalucía para 2018. A su juicio, esas cuentas son el reflejo del acuerdo y el diálogo para elaborar un presupuesto que responde a las necesidades y demandas de la provincia y de los malagueños.