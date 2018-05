Se aprueba crear una mesa entre Junta, Ayuntamiento y vecinos para luchar contra el fraude en los apartamentos turísticos en Málaga Unanimidad para que se dote de más medios a la inspección para que afloren las viviencias ilegales PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 28 mayo 2018, 15:26

Aunque a priori parecía que iba a tener menos aceptación por aquello de que la nueva y flamante concejal de Turismo, María del Mar Martín Rojo, le afeó al portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que con la proposición de diez puntos sobre los apartamentos turísticos se iban a tirar toda la mañana para llegar a un acuerdo, lo cierto es que finalmente los puntos aprobados, de llevarse a cabo, suponen un punto de inflexión sobre el tratamiento que desde el Ayuntamiento de Málaga podría empezar a dársele a los alojamientos turísticos que no están legalizados, que es el caballo de batalla de los hoteleros, que se quejan de la competencia desleal; y de los vecinos, que tienen que soportar el descontrol y cuentan con muy pocas opciones para denunciar, según quedó constatado en la comisión de Economía.

Todos los grupos, por unanimidad, acabaron votando a favor de crear una mesa de trabajo para luchar contra el fraude de los apartamentos turísticos, en la que participaría la Junta, los grupos políticos del Ayuntamiento y los vecinos más afectados, con el objetivo de atajar este problema, donde el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, especificó que, aunque hay legalizadas 2.600 viviendas turísticas en el Centro Histórico de Málaga, lo cierto es que las agencias que se dedican a su alquiler elevan la cifra a 5.200, «más actualmente que los establecimientos hoteleros, que son los que de verdad crean empelo y generan beneficio en la ciudad», puntualizó. En esta misma línea, la comisión de pleno de Economía también aprobó por unanimidad que se dote de más medios materiales y personales a la labor de inspección, tanto de la Junta como desde el Ayuntamiento, con el objetivo de que afloren las viviendas turísticas que no están dadas de alta, y que por tanto, son ilegales. En esta línea, también se salió adelante por unanimidad iniciar una campaña de colaboración ciudadana para detectar estas viviendas sin licencia, «facilitando los vecinos la presentación de quejas por las molestias ocasionadas por estos alojamientos».

No tuvo el mismo éxito la propuesta de IU-Málaga para la Gente para la modificación de la normativa urbanística con el fin de que se reconozca el fenómeno del uso como vivienda turística y que también se establezca límites a los establecimientos hoteleros tradicionales, que se quedaron ambas en el tintero, así como gravar en las ordenanzas fiscales a las citadas viviendas turísticas.

En la sesión intervino el representante de la Asociación de Vecinos Málaga Centro y el vicepresidente de la Asociación del Centro Antiguo, Alejandro Villén Leal, que dijo que se está echando a los vecinos del Centro al no poder soportar los ruidos fuera (terrazas y bares) y dentro de sus edificios (apartamentos turísticos) ni el precio desorbitado al que están llegando los alquileres. Además, Villén subrayó que están totalmente desprotegidos a la hora de llamar a la Policía Local, porque dice que no pueden hacer nada si no están los propietarios de la vivienda, mientras que en un hotel cuando montan una fiesta en las habitaciones «echan a los clientes a la calle».

La concejal de Turismo, María del Mar Martín Rojo, afirmó que antes de ser alarmistas hay que conocer la realidad y que el Observatorio de Turismo dijo hace un par de semanas dio a conocer que los apartamentos turísticos generaron 2,8 millones de euros de empleo en empresas de mantenimiento, mobiliario y limpieza y que Málaga «no está igual que otras ciudades». Además, puso sobre la mesa la encuesta a los turistas, en la que se resalta que el visitante de Málaga se siente bien atendido por el malagueño. «No vayamos a demonizar el turismo; ya que el turismo puede dar muchos puestos de trabajo y calidad de vida bien ordenada», justificó la edil popular.

El portavoz de IU-Málaga para la Gente y el concejal no adscrito Juanjo Espinosa, aseguraron que no trataban de demonizar el turismo, pero subrayaron ambos que no querían el modelo Magaluf en Málaga. Para la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, «Málaga es el único ayuntamiento que no toma medidas por la poca visión política que tiene del asunto». Por último, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, subrayó que lo importante era detectar las viviendas ilegales turísticas y mejorar las labores de inspección.