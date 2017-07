La Costa inicia la temporada alta de compras con la apertura en domingos y el inicio de las rebajas Las rebajas comenzaron ayer en grandes comercios. / Álvaro Cabrera Las tiendas de Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria y Nerja podrán abrir todos los días hasta el 15 de septiembre JUAN SOTO Málaga Sábado, 1 julio 2017, 13:06

Los comercios de la Costa arrancan esta semana su particular temporada alta de ventas. El inicio del periodo de libertad horaria en los municipios costeros, unido al inicio de las rebajas de verano, han llenado de esperanza a unos empresarios que anhelan llenar las cajas registradoras con el empuje del turismo. A partir de mañana, las tiendas de Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria y Nerja podrán abrir todos los días hasta el próximo 15 de septiembre. No ocurrirá igual en la capital, en donde la Junta de Andalucía no permitirá abrir a las grandes superficies hasta el próximo mes de agosto.

Esta liberalización de horarios beneficiará fundamentalmente a los grandes centros comerciales que hay en toda la Costa, ya que los negocios de menos de 300 metros cuadrados disponen de ese privilegio durante todo el año. Así, durante todo el periodo podrán abrir sin problema los centros comerciales La Cañada (Marbella) y Miramar (Fuengirola); además de los centros El Corte Inglés de Marbella y Mijas. También podrán abrir las grandes cadenas de supermercados de estos municipios sin tener que fijarse en el día de la semana. Cabe destacar que este año el centro comercial Rincón de la Victoria no abrirá con toda su oferta los domingos del verano, sino solo los festivos. Los domingos lo hará con su oferta de ocio y restauración

Por contra, los negocios de la capital deberán esperar hasta el mes de agosto para disfrutar de esa libertad que concede la Junta de Andalucía a los municipios que considera más turísticos. Por si fuera poco, la zona delimitada para la capital no se corresponde con todo el núcleo urbano -como sí ocurre en los municipios costeros-, sino que se reduce a una parte concreta del Centro Histórico en el que no se encuentran las calles donde se encuentran los principales centros comerciales de la ciudad.

Los comercios confían en que este periodo estival les permita recuperar la senda alcista tras unos primeros meses del año algo irregulares. Para ellos, el inicio de las rebajas -que comenzaron ayer en el grueso de los comercios que aún no habían colocado los carteles descuentos, como El Corte Inglés o el grupo Inditex- va a servir para calibrar cómo será el resto de la temporada estival. La Federación del Comercio de Málaga avanza que el objetivo durante este periodo será superar los 29 millones de facturación del pasado, algo que se podrá conseguir siempre que el turismo llegue con ganas de gastar. «Los comerciantes no quieren lanzar las campanas al vuelo, pero esperan una buena temporada», vaticina.

Afluencia de clientes

Uno de los puntos calientes de este verano será el centro comercial La Cañada, en Marbella. El gerente de la superficie, Javier Moreno, confía que será un verano histórico. «Todos los hoteles están llenos hasta final de septiembre y si viene mucha gente, mucha gente gasta», explica. Aunque el pistoletazo de salida se vivirá este fin de semana, explica que la afluencia al centro ha aumentado desde que terminó el Ramadán, ya que allí reciben a muchos clientes árabes. «Marbella volverá a ser el centro de la Costa del Sol», augura.

Este empuje turístico del que habla Moreno permitirá que el gasto por cliente sea superior a la media de ciudades española. La Confederación Española del Comercio prevé que las ventas subirán entre el 2 y el 5%, mientras que diferentes estudios estiman que los andaluces gastarán una media de 214 euros durante el periodo de rebajas. Por último, en cuanto al empleo, Málaga será la tercera provincia andaluza, después de Cádiz y Sevilla, que más trabajos creará en esta campaña con 2.187 personas.