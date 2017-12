Reabierta al tráfico calle Pacífico de Málaga capital tras la caída de un árbol Árbol caído en la calle Pacífico de Málaga. / Asun Gutiérrez El suceso se ha producido pasada las 15 horas, pero la vía ya ha sido reabierta tras ser retirado el ejemplar AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 27 diciembre 2017, 21:00

La jornada ha sido relativamente tranquila a pesar del fuerte viento ha que soplado hoy en Málaga y que ha obligado al grueso de la flota pesquera a permanecer amarrada en puerto por los fenómenos costeros con vientos de fuerza 7. No obstante, en la capital la Policía Local se ha visto obligada a cortar el tráfico en calle Pacífico durante poco más de hora y media a causa del vuelco de un árbol que ha tenido que ser retirado y que no ha causado daños. Según la Policía la circulación lleva ya tiempo normalizada. Las mismas fuentes han indicado que al margen de esta actuación no se ha registrados incidencias destacadas.

En la provincia el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado dos salidas en Nerja y Estepona, por sendos toldos en peligro de caer en calle Murillo y la avenida de España, respectivamente. Asimismo, efectivos del Consorcio ha tenido que atender en Estepona otra incidencia por una chapa con peligro de caída en el Castillo.