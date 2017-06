La corona británica distingue a Liz Parry por su ayuda a los residentes en la Costa

32 años al servicio de los residentes británicos

SUR in English comenzó su andadura el 20 de julio de 1984 con el reto de convertirse en el medio de referencia para la comunidad británica residente en la Costa del Sol. De una modesta publicación de 3.000 ejemplares y 24 páginas, el periódico no ha parado de crecer hasta convertirse en la publicación de referencia para los ciudadanos británicos y alcanzar los 150.000 ejemplares y una media de 72 páginas. SUR in English, la edición en inglés de SUR, se distribuye de forma gratuita todos los viernes y ha llegado a ser el periódico en lengua inglesa de mayor difusión en Europa continental, lo que sin duda es un logro en toda regla.