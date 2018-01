Los copleros toman el Cervantes Murga 'Con las pilas puestas'. :: eduardo nieto 14 murgas, 14 comparsas, dos coros y un cuarteto disputan a partir de esta noche las semifinales del concurso de canto del Carnaval de Málaga JUAN SOTO MÁLAGA. Domingo, 28 enero 2018, 01:14

La batalla de las coplas tomará hoy el primer templo de la ciudad. A partir de esta noche, 31 agrupaciones se disputarán las semifinales del concurso de canto del Carnaval de Málaga tras una primera fase un tanto irregular durante la que se han producido demasiadas bajas de última hora. Al concluir la última sesión, el jurado consideró la madrugada del sábado que 14 murgas, 14 comparsas, dos coros y un cuarteto han hecho méritos suficientes para continuar en el concurso. A ellas se sumarán cuatro grupos infantiles que volverán a subirse al escenario y abrirán cada una de las jornadas aunque fuera de concurso.

Tras diez intensas preliminares, la ronda que comienza esta noche se antoja más decisiva y clave que nunca teniendo en cuenta el elevado número de agrupaciones de fuera de la provincia que volverán a pisar las tablas. En concreto ofrecerán sus repertorios 19 agrupaciones de la provincia y 12 del resto de Andalucía. Volverán a viajar a la capital cuatro grupos de Almería, seis de Cádiz y dos de Córdoba.

LAS SEMIFINALES Hoy, domingo 20 h. Infantil 'Mientras duermes' 20.30 h Coro 'Los nostálgicos de la Transición' 21 h: Comparsa 'Los desvelaos' 21.30 h. M. 'La murga del maestro' 22.30 h: C. 'Los comandantes 23 h M. 'Los Antonio Banderas' 00 h. C. 'Mi última voluntad' 00.30 h: M. 'A base de regla to se arregla' Lunes 29 20 h. Infantil 'Cuando haces pop ya no hay stop' 20.30 h Murga 'Qué cruz me ha caío contigo' 21 h: Comparsa 'Los vivelavida' 21.30 h. Cuarteto 'Las bolleras' 22 h: Comparsa 'Los becarios' 23 h Coro 'La mari' 23.30 h: Murga 'Los pelotas' 00 h. Comparsa 'El oro negro' 00.30 h: M. 'Rogelio el bohemio' Martes 30 20 h. Infantil 'Parchís 2.0' 20.30 h C. 'Los independientes' 21 h: Murga 'Con el culo al aire' 21.30 h.: C. 'Una comparsa de diario' 22 h: Murga 'Mi madre es una santa pero yo...' 23 h Comparsa 'La esclavitud' 23.30 h: M. 'Los capitanes Jack Sparrow y la maldición de ortiga negra' 00 h. Comparsa 'Tú sí, tú no' 00.30 h: Murga 'Los francostein' Miércoles 31 20 h. Infantil 'Nada por aquí...' 20.30 h C. 'Los hombre del Rey' 21 h: M. 'Con las pilas puestas' 21.30 h. Comparsa 'Musicalandia' 22 h: Murga 'Como en casa en ningún lao' 23 h C. 'El incomprendido' 23.30 h: M. 'Los que se conservan...' 23.30 h: Comparsa 'La travesía' 00 h. Murga 'Viktoria Secret'

Una de las principales novedades de esta edición será el adelanto del horario de inicio del concurso en un intento de acelerar al máximo las sesiones. Las cuatro semifinales comenzarán a las 20 horas y siempre lo harán con una agrupación infantil para promocionar la cantera -como ya ocurrió en el Teatro Alameda-. Las semifinales podrán seguirse en directo y al completo a través de la web de Diario SUR (www.sur.es) gracias a la señal ofrecida por Canal Málaga Televisión. Los espectadores que prefieran presenciar el espectáculo en directo aún están a tiempo de adquirir sus localidades en la web del teatro Cervantes (www.teatrocervantes.com)por un precio que oscila entre los 11 euros de paraíso y los 20 del patio de butacas.

El inicio de esta fase ha supuesto el adiós (definitivo) al teatro Alameda, recinto que estará el próximo año de obras tras adquirirlo Antonio Banderas. Por ello, la última sesión de preliminares fue aprovechada por algunos grupos y por la misma Fundación Ciudadana del Carnaval para rendirle un bello homenaje de despedida y para agradecerles todo el cariño que le han brindado a la fiesta tantos años. «Aquí crecimos, siempre estará en nuestros corazones. Gracias», expusieron en un emotivo vídeo proyectado tras el descanso.

De las que no han pasado el corte, las comparsas 'La niña del mar' (156,80 puntos) y El impertinente (153 puntos) son las que más cerca se han quedado de la segunda fase. En murgas estuvieron a punto de colarse 'No nos moverán' (151,35 puntos) y 'A toda costa' (147,45 puntos), y en cuartetos no ha pasado el corte 'A este paso me independizo' (109,85 puntos).

Previo al inicio de las semifinales, por la mañana se celebrará el tradicional Potaje Perchelero en las calles del céntrico barrio. Será una ocasión ideal para que los grupos vayan calentando voces y para que los aficionados disfruten de una buena comida y de las actuaciones en directo en la última previa gastronómica.