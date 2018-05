La contestación del jeque a Dani Pérez en 'inglés de los montes' sobre el cambio de nombre de la glorieta Durán, Pérez y Rodríguez, delante del estadio. El portavoz socialista discrimina un 'no' sin sentido en la frase de Al-Thani y le contesta que se alegra de que le guste el cambio de nombre a 'Afición Malaguista' PILAR R. QUIRÓS Málaga Jueves, 31 mayo 2018, 13:29

El jeque Abdullah Al-Thani ya no sabe qué hacer para llamar la atención al estilo Donald Trump a través de la red social Twitter. El portavoz socialista pedía ayer que la glorieta del jeque cambiase su nombre a 'Afición malaguista' (una propuesta que ya había hecho IU-Málaga para la Gente), y subía un tuit al respecto, que ha contestado el jeque en un 'inglés de los montes' que da pie a dos interpretaciones. El mensaje de Al-Thani es el siguiente y ahora lo traducimos: «Hahahaha. Dani you are so funny. I hope that no day will come and this name will be changed for his personal benefit Always #VamosMalagaCf». Lo primero, es que el propietario del Málaga CF no usa bien el estilo condicional en inglés, e introduce un 'no' (palabra española, no inglesa, que sería not) que induce a la confusión. La traducción de esta frase de estilo inglés macarrónico sería: «Jajajaja. Dani eres muy divertido. Espero que ese día no llegue y la rotonda no cambie de nombre para tu beneficio personal (quiere decir tu beneficio personal, pero dice el beneficio personal de él por error). Siempre #VamosMalaga». Esta es la traducción más plausible, es decir que el jeque se opone al cambio del nombre de la rotonda, pero hay que tener en cuenta que el inglés del jeque deja mucho que desear, y que confunde los pronombres personales, no usa bien los verbos ni las negaciones, ni las condicionales. Pero en el caso de que discrimináramos ese 'no' (que ahí no tendría sentido en ninguna frase inglesa), lo cierto es que vendría a decir que espera que ese día llegue y que se cambie el nombre de la rotonda (por 'Afición malaguista') para el beneficio personal del portavoz socialista.

El candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Dani Pérez, ha discriminado efectivamente ese 'no' de la respuesta y le contesta de forma educada lo que realmente le interesa: «Encantado de que te guste la idea de cambiarle el nombre a tu glorieta por el de la Afición Malaguista; realmente la afición se lo merece. Te ruego mayor compromiso hacia el club y mejor planificación para que suba de nuevo a Primera División. Espero verte pronto aquí en #Volveremos #VamosMalaga». No hay que negarle al portavoz socialista una dosis de elegancia y saber estar al contestarle de forma cortés, máxime cuando el tuit del jeque da lugar a dos interpretaciones diferentes. Pero la pregunta es clara: ¿Me quedo con la buena o la mala respuesta?, habrá pensado el portavoz socialista. Y siendo inteligente, en este envite se ha quedado con la buena, que es la que le interesa y la que juega a su favor, la de cambiarle el nombre por 'Afición malaguista'. Por cierto, impecable la frase en inglés de Dani Pérez, en la que, a buen seguro, habrá tenido ayuda de un conocido anglófilo que tiene el grupo socialista.