El Consultivo avala la reparación de la iglesia de San Pedro por un arquitecto técnico SUR MÁLAGA. Viernes, 2 marzo 2018, 00:11

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen en el que viene a avalar la licencia de obras que el Ayuntamiento otorgó en el año 2012 para los trabajos de reparación de la cubierta, la fachada y el interior de la parroquia de San Pedro. El Colegio Oficial de Arquitectos había solicitado la revisión de esa licencia al no estar de acuerdo con que esa intervención la diseñara y dirigiera un arquitecto técnico. La Gerencia Municipal de Urbanismo abrió el expediente para revisar el permiso de obras por este motivo, pero finalmente el Consejo Consultivo ha considerado que el hecho de que el proyecto estuviera firmado por un arquitecto técnico no es motivo para anular la licencia. «El más simple de los exámenes del procedimiento de otorgamiento de la licencia lleva a concluir que ni se ha omitido totalmente el procedimiento ni se ha omitido trámite esencial alguno, ya que como tal no puede considerarse la falta parcial de proyecto redactado por arquitecto», señala el Consultivo, que rechaza la revisión de la licencia.