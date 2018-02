La Junta se compromete a que Málaga tenga un nuevo hospital y abra en 2024

La Diputación dice que no ha recibido aún la petición de la Junta

El proyecto de los expertos dice que el lugar más adecuado para construir el hospital público que Málaga precisa es una parcela situada detrás del Materno Infantil, pero para que las obras se ejecuten es imprescindible contar con el visto bueno de la Diputación Provincial, que es la propietaria de esos terrenos. Sin la cesión del suelo, la iniciativa no podría llevarse a cabo. Fuentes de la Diputación consultadas ayer por este periódico se mostraron cautas y prefirieron no pronunciarse al respecto hasta recibir el informe elaborado por los expertos.

«La Consejería de Salud no nos ha entregado el documento. Oficialmente, no hemos recibido ninguna propuesta por parte de la Junta de Andalucía. Cuando nos llegue el informe lo estudiaremos y podremos valorarlo», indicaron las fuentes. No obstante, aseguraron que la Diputación está abierta al diálogo.