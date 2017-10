El PP considera «decepcionante» la inversión de la Junta en Málaga Patricia Navarro, Elías Bendodo y Esperanza Oña, ayer en la sede del PP. :: f. j. Bendodo exige que las cuentas se desglosen por provincias y critica que se destinen «sólo» 200 millones pese a ser donde la Administración regional recauda más dinero FRANCISCO JIMÉNEZ MÁLAGA. Viernes, 13 octubre 2017, 00:17

«Decepcionantes», «oscuros», «falsos», «humo», «una tomadura de pelo»... Elías Bendodo no escatimó ayer en calificativos a la hora de criticar los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018, en los que se contempla una inversión para la provincia de Málaga de 200 millones. De hecho, al ser cuestionado por si veía algo positivo en las cuentas autonómicas se limitó a afirmar que «es lo mismo año tras año, diciendo que suben pero en la práctica resulta difícil de creer». Para el presidente provincial del PP, las partidas destinadas a la provincia resultan insuficientes, sobre todo si se tiene en cuenta que es en Málaga donde la Administración autonómica prevé recaudar más dinero, 780 millones. «Si Málaga es la que más aporta queremos que la inversión sea acompasada con lo que se recauda, o al menos que el incremento en las inversiones sea acorde con el incremento en recaudación. Este año se contemplan 100 millones más hasta llegar a 780, pero la inversión es de 200, aunque luego se quedará en 100», advirtió Bendodo, quien aseguró estar «harto de ver que ni siquiera se invierta el 50% de lo que se anuncia». A su juicio, las cuentas reflejan que el PSOE «mira de reojo» a Málaga porque «es una tierra emprendedora y eso es incompatible con el socialismo».

Antes de entrar a valorar las distintas partidas, el líder del PP malagueño puso el acento en que, como viene ocurriendo en los últimos años, no se ofrezcan datos por provincias. «Nos dicen que se van a invertir 200 millones pero luego no se ve plasmado en los presupuestos. Es un acto de fe. Lo único que sabemos es lo que nos anuncian los dirigentes del Gobierno andaluz en rueda de prensa, y ya sabemos de otros años que muchas de estas inversiones no se cumplen», remarcó Bendodo, que estuvo acompañado por la secretaria general de los populares, Patricia Navarro, y la parlamentaria autonómica Esperanza Oña. Ambas, junto a otros diputados andaluces, recorrerán en los próximos días todas las comarcas «para explicar lo falsos que son estos presupuestos, lo que suponen para Málaga y lo que el PP haría si gobernara, teniendo como prioridad la sanidad y la educación».

Metro y depuración

Al margen de lamentar la cantidad destinada a la provincia, Bendodo también afeó a la Junta que el metro sea «el proyecto estrella» por llevarse una partida de 100 millones, de los que 30 serán para continuar las obras (en la Alameda, en El Corte Inglés y hacia el Hospital Civil. «El resto, 70 millones, es para pagar la propia incompetencia del Gobierno andaluz, para compensar el sobrecoste de explotación debido a que no se terminan las obras hasta la Alameda». En materia de depuración también encontró peros en las cuentas regionales, remarcando que tanto la depuradora del Bajo Guadalhorce como la del área metropolitana se financian con cargo al canon de mejora que la Junta viene cobrando a todos los andaluces a través del recibo del agua. «Llevan seis años cobrando un canon a todos los malagueños para hacer estas inversiones, el mismo tiempo que llevamos sin saber dónde está todo ese dinero y cuándo se va a invertir realmente». Con todas estas premisas, su conclusión esta clara: «son una tomadura de pelo en su conjunto».