Consejos para que nadie frustre la fiesta de Año Nuevo La OCU comparte una serie de recomendaciones para que la fiesta de celebración de Nochevieja no sea un problema JUAN SOTO Málaga Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:46

Salir de fiesta de Fin de Año con la intención de pasarlo bien y acabar chafado y sin fiesta por culpa de problemas con las entradas, exceso de aforo o falta de seguridad no es algo descabellado. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una serie de recomendaciones para que nadie frustre la última noche del año.

Explican que las precauciones deben comenzar desde el mismo momento en el que se compran las entradas. Así recomiendan adquirirlas en establecimientos de confianza o a través de intermediarios de absoluta fiabilidad, si es posible comprarlas en el momento de la fiesta para evitar problemas como cancelaciones y entradas falsas o si se adquieren por internet cerciorarse de hacerlo a través de las páginas organizadoras del evento, en sitios seguros, leer las condiciones generales y conservar copia de la transacción.

Si se cancela o suspende la fiesta, las asociaciones de consumidores recuerdan que hay que exigir la devolución del dinero. Y no sólo eso. Si por algún motivo (no por fuerza mayor) la empresa cambia las condiciones (el local, la hora, los servicios que ofrecen) o suspende la fiesta el cliente tiene derecho a que te devuelvan lo que pagaste. Igualmente, si el organizador o el local no tiene licencia para la actividad que promociona y por ese motivo se frustra la fiesta, también se puede reclamar el gasto.

Para poder hacer valer los derechos hay que asegurarse de conservar todos los documentos. Explican que lo normal es que se trate de un problema de consumo, pero si hay una estafa porque si se produce por la venta de entradas falsas, por ejemplo, se ocupará directamente la policía.