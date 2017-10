El Congreso permite a IU ver actas secretas del asesinato de García Caparrós

El Congreso de los Diputados permitirá a la diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, acceder a tres actas secretas sobre el asesinato de un disparo de Manuel José García Caparrós en una manifestación a favor de la autonomía de Andalucía el 4 diciembre de 1977 en Málaga. IU ha pedido reiteradas veces que se levantara el secreto estipulado en su día a las citadas actas sin que hasta ahora el Congreso de los Diputados haya accedido. Este permiso coincide con la presión por primera vez en el mismo sentido del Parlamento y Gobierno andaluz, que han solicitado lo mismo a la Cámara baja. Con ello hacen justicia con la familia del considerado hijo predilecto de Andalucía, ya que las hermanas de García Caparrós han reclamado numerosas veces que se clarificara el asesinato del joven hace 40 años.

En un comunicado, García Sempere explica que el Congreso le ha autorizado a consultar tres actas secretas que pertenecen a la documentación de la comisión de investigación que se conformó en la Cámara baja al comienzo de la democracia sobre lo sucedido con el joven en Málaga y otros sucesos en 1978 en La Laguna.

La diputada califica de «muy positiva» la calificación de la Mesa del Congreso porque después de 40 años con esta información «vedada» y tras «mucha pelea en el Congreso», se puede conseguir arrojar «un poco de luz» sobre el caso. La diputada advierte de que si las actas no han sido publicadas en todo este tiempo puede deberse a que en ellas hay «parte de verdad, pero no toda y no la suficiente para conseguir justicia y reparación».

Seguirá «peleando»

García Sempere añade que una vez las consulte trasladará «toda la información posible», especialmente a la familia y que seguirá «peleando» para que esta documentación y todas las actas del franquismo sean «totalmente públicas y accesibles»

El Gobierno andaluz aprobó este verano pasado solicitar al Congreso que se haga pública la documentación sobre la investigación parlamentaria de los sucesos ocurridos durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga del 4 de diciembre de 1977 en los que murió de un disparo Manuel José García Caparrós. «No se si tuvo sentido o no el secreto de la documentación, pero ahora no lo tiene. No puede haber justicia ni reparación si no se conoce la verdad», afirmó Susana Díaz, quien anunció una conmemoración institucional en el 40 aniversario.