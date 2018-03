¿Qué van a hacer las concejalas el 8M?

El 8 de marzo ha sido años atrás el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero en los dos últimos ejercicios, y concretamente en éste, ha cogido un impulso inusitado de tal forma que incluso el área de Personal tuvo que rectificar anteayer una circular para dar cabida al derecho a la huelga durante toda la jornada, como proponen sindicatos minoritarios sin representación en el Consistorio. Las empleadas públicas podrán sumarse la jornada entera, y podrán parar dos horas que serán de 11.30 a 13.30 las que tengan jornada de mañana;de 16.00 a 18.30 horas, en turno de tarde; mientras que para la jornada de la noche será durante las primeras dos horas, que empezaría en la madrugada de hoy día 8. Hoy, desde bien temprano, la bandera feminista ondeará en el mastil de la balconada del Ayuntamiento, un punto aprobado así en pleno, y corroborado anteayer por el alcalde Francisco de la Torre en el Consejo de la Mujer. Aunque la huelga tiene todos los parabienes del Ayuntamiento, con tres mociones aprobadas a favor en pleno, una de Málaga Ahora, otra de IU-Málaga para la Gente, y otra del PSOE, que se hizo institucional (de toda la Corporación), lo cierto es que el seguimiento de la misma será desigual en lo que a primera fila de concejalas se refiere. Las ediles de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, Rosa Galindo e Isabel Jiménez irán a la huelga la jornada entera al igual que la concejal de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, y en representación de Podemos lo hará el edil no adscrito Juanjo Espinosa, que siempre ha sido muy sensible con el feminismo, de hecho es el único que hasta hace poco hablaba en genérico femenino, una circunstancia que cambió cuando se separó de Málaga Ahora. En el PSOE, Rosa del Mar Rodríguez, Lorena Doña y Begoña Medina pararán dos horas. En todos estos grupos donarán el montante de la jornada, que no les retrotrae el Ayuntamiento porque los ediles tienen horario de libre disponibilidad, a una causa feminista o altruista.

En el PP no hay ninguna consigna, y las concejalas no han abordado la jornada en ninguna reunión para poner sus puntos en común, por lo que algunas han apuntado que se sumarán a la concentración a las puertas del Ayuntamiento a las 12.00 horas, lo que coincidirá con la parada del turno de la mañana. La única política popular del Ayuntamiento que parará las dos horas será Ruth Sarabia, aunque ella precisamente no ostenta ninguna concejalía, más allá de la dirección general de Derechos Sociales. La edil de Cultura Gema del Corral prevé sumarse a la concentración a las 12, como otras, e intentará parar una hora, como informó ayer. En general, irán a trabajar con normalidad y cada una hará lo que le parezca oportuno.

Apoyar la huelga en una moción institucional y luego no sumarse efectivamente ni a la parada les ha supuesto las críticas al PP y a Ciudadanos de las ediles de la oposición, la socialista Rosa del Mar Rodríguez, la líder de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo;o la de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, que echan de menos que sean más consecuentes con sus actos y sus votos. «El caso es salir en la foto, es de cara a la galería o no están convencidos ni intentan cumplirlo», resume el sentir de las tres. Ciudadanos, –los tres ediles hombres–, también votó a favor de la huelga en el pleno, e irán a las concentraciones, como confirmaron ayer, pero no paran por no estar de acuerdo con «el sesgo anticapitalista, que le quieren imprimir algunos partidos».