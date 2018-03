La comunidad de Los Guindos defiende su derecho a poner una antena de telefonía Argumenta que el nivel de emisiones es bajo y que la ley les permite instalar esta nueva infraestructura que sustituirá a otra próxima FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 8 marzo 2018, 00:33

Los vecinos del número 47 de la avenida Gregorio Diego defienden su derecho a autorizar la instalación de una antena de telefonía móvil en la cubierta del edificio, que comparte con otros dos portales, pese a que la mancomunidad de propietarios de estos tres bloques votó la noche del lunes mayoritariamente en contra y pese a la oposición explícita de las asociaciones vecinales de Los Guindos-Selene y La Térmica y las Ampas de los colegios Los Guindos y Vicente Aleixandre, que se manifestaron el pasado martes.

«Lo que hemos aprobado es perfectamente legal», afirma el presidente de la junta de propietarios, Alberto Narbona, quien rechaza que se hable de «masificación» de antenas en el barrio toda vez que la infraestructura que se pretende instalar sustituirá a la que actualmente se encuentra en un edificio próximo (Gregorio Diego, 37) en el que después de varios años sus residentes han decidido no renovar el contrato de arrendamiento.

«La empresa empezó a buscar otro emplazamiento y se nos ofreció. Hemos preguntado a médicos y profesionales y, tras valorar el asunto, acordamos aceptar la propuesta por varias cuestiones. La primera, que no es coherente que todos tengamos móviles y no queramos una antena en el barrio; la segunda, que está demostrado que las emisiones están muy por debajo de los niveles de riesgo; y la tercera, que la comunidad está atravesando serias dificultades económicas y tenemos que hacer reformas», explica el representante vecinal.

En cuanto al conflicto interno entre la mancomunidad y la propia comunidad, argumenta que en los estatutos no se aclara si la cubierta es zona común o no, pero sí que cada portal asume el mantenimiento de sus zonas comunes, poniendo como ejemplo que los otros dos portales repararon sus cubiertas y ellos no. Por tanto, ante la posibilidad de que la mancomunidad acuda a los tribunales, afirma: «Están en su derecho. Por nuestra parte, nosotros siempre iremos a favor de la ley y haremos lo que diga el juez».