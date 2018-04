El compromiso político de Luciano Alonso Fuentes, Ruiz Espejo, Alonso y González de Lara, ayer. / FRANCIS SILVA Unas 180 personas asisten al homenaje del exconsejero, que reflexiona sobre los retos sociales actuales ANTONIO M. ROMERO Sábado, 21 abril 2018, 09:12

Desde que en diciembre de 2016 dimitió como parlamentario andaluz tras ser imputado por un presunto delito de prevaricación y de falsedad continuada en documento público, de los que finalmente fue absuelto, Luciano Alonso se retiró de la primera línea política. El veterano dirigente socialista reapareció ayer, viernes, en su primer acto público, donde la Federación de Asociaciones de Vecinos y Organizaciones Sociales 'Cívilis', que preside Antonio Fuentes, le tributó un homenaje de reconocimiento. Unas 180 personas, entre representantes políticos, de la sociedad civil y el mundo de la empresa arroparon al que fuera consejero de la Junta (ocupó las carteras de Turismo, Cultura y Educación).

Una ceremonia celebrada en los salones de un restaurante de Carretera de Cádiz, donde Alonso demostró que su compromiso político, tras más de cuarenta años de trayectoria, se mantiene intacto. Y es que quien fue delegado de la Junta en Málaga durante diez años convirtió el acto de homenaje en un particular mitin donde ensalzó los avances de España y Andalucía desde la transición, reflexionó sobre algunos retos de la sociedad actual y llamó a «ser valientes» para afrontarlos.

Entre estos asuntos mencionó el papel de la mujer, la reforma fiscal, los efectos del cambio climático, los retos de la economía digital, los nuevos modos de hacer turismo -en este punto instó a abordar con serenidad el tema de los pisos turísticos-, la viabilidad del sistema de pensiones públicas, el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades o la financiación autonómica (a este respecto llamó a recuperar el espíritu andaluz del 4-D y del 28-F).

«Ayudar a mi partido»

«Mi compromiso político es desde hace cuarenta años y eso no se cambia. El que no haga vida pública no significa que no tenga ese compromiso y allí donde tenga oportunidad y se me dé la palabra, lo mostraré» afirmó Luciano Alonso a SUR.

Preguntado sobre si echa de menos la primera línea política, Alonso respondió que ahora mismo es «un hombre feliz» con lo que hace (leer, escribir y reflexionar sobre la política) y que estará siempre a disposición «para ayudar a mi partido».

El exconsejero andaluz agradeció el homenaje, donde se le hizo entrega de una placa conmemorativa, y recordó que han sido «dos años muy duros» para él y su familia por un procedimiento judicial «injusto», aunque dijo no albergar ningún rencor ni deseo de venganza.

Antonio Fuentes destacó que el de ayer fue un homenaje de reconocimiento a la trayectoria de Alonso y un acto de «desagravio» por lo vivido estos dos años. Por su parte, el presidente de los empresarios andaluces y malagueños, Javier González de Lara, remarcó que el político socialista «ha trabajado generosamente» al servicio de la sociedad y subrayó su contribución al desarrollo de Málaga.

El secretario general del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, afirmó que el homenaje era un reconocimiento de la sociedad civil a Luciano Alonso y a la política y destacó del político socialista que es «un ejemplo» del que «está claro su honestidad y su compromiso social y político».

Entre los asistentes al acto, que fue presentado por la periodista Ione Albizu, numerosos socialistas como los exsecretarios generales Miguel Ángel Heredia y José Asenjo; la exconsejera y exrectora Adelaida de la Calle; el alcalde de Torremolinos, José Ortiz; el exregidor de Marbella José Bernal; el integrante de la ejecutiva regional José Carlos Durán; los concejales de la capital -el portavoz Daniel Pérez no asistió al estar fuera de la ciudad-; el portavoz en la Diputación, Francisco Conejo; el exsenador del PP José Manuel Gómez Angulo; el que fuera alto cargo de la Junta Francisco Tiguero; el secretario general de la agrupación Centro, Rafael Granados; militantes como Fernando Arcas, Emiliano de Cara y Montse Reyes; y el presidente de los empresarios de playas, Manuel Villafaina.