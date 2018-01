Comienza la cuenta atrás para que De la Torre decida si quiere ser candidato a la Alcaldía de Málaga en 2019 De la Torre, ayer, antes de inaugurar una exposición en la casa hermandad de Estudiantes / Salvador Salas Elías Bendodo y Juanma Moreno reiteran que es una decisión «personal y exclusiva» del regidor, quien insiste en que debe ser el partido quien se lo proponga ANTONIO M. ROMERO Viernes, 12 enero 2018, 00:28

El reloj de la cuenta atrás para que el PP elija a su candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2019 ya se ha puesto en marcha. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, prevé tener designados a los cabezas de lista en las ocho capitales de la región antes del próximo abril. En el caso malagueño, la pelota está en el tejado del actual regidor, Francisco de la Torre, quien desde su posición como regidor debe despejar la incógnita sobre si quiere o no seguir en la primera línea de la política municipal.

Este jueves tanto Moreno como su homólogo en la provincia, Elías Bendodo, insistieron en que debe ser el alcalde quien dé el primer paso y diga si quiere o no encabezar la candidatura popular a la Casona del Parque como viene haciendo desde 2003. En este juego dialéctico, el alcalde se mantiene en su posición de las últimas semanas de intentar mandar la pelota al tejado del PP al argumentar que debe ser la dirección del partido quien se lo plantee y que él no elige al candidato.

Bendodo, en una comparecencia para presentar el balance del año turístico y del despliegue de la Costa del Sol en la feria turística de Fitur y antes de reunirse, en su calidad de presidente de la Diputación, con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, subrayó que nadie le puede imponer a De la Torre la decisión de si opta o no a la Alcaldía porque es «una decisión personal y exclusiva» del regidor. En esa misma idea insistió Moreno, que presidió en Málaga la reunión del Foro de Sanidad de los populares, al reiterar que le corresponde «primero» al regidor tomar la decisión ya que el partido «no impone, ni pone una pistola en el pecho» y manifestó que se le preguntará a De la Torre así como al resto de alcaldes del PP de capitales de provincia donde gobiernan si quieren o no repetir como cabezas de lista.

Unas declaraciones a las que respondió Francisco de la Torre, a preguntas de este periódico y antes de inaugurar, por la tarde, una exposición en la casa hermandad de Estudiantes, sosteniendo que lo más lógico es que no se presente a las próximas elecciones municipales –su familia le presiona para que dé un paso al lado en la política– aunque matizó que él es una persona disciplinada y si el partido le plantea la posibilidad de volver a optar a la Alcaldía meditará sobre esa propuesta, medirá sus fuerzas y resolverá «con sentido de la responsabilidad».

«Tendrá que ser el partido el que lógicamente, con los datos que tenga, ahora o más adelante, plantee lo que crea más oportuno. Le corresponde al partido plantear esta cuestión. Los estatutos (del PP) dicen eso, no dicen que los alcaldes deciden si son candidatos o si es otra persona, en ningún sitio está esto escrito», subrayó.

Apoyo y banquillo

Ante la incertidumbre sobre el cabeza de lista del PP en la capital, Elías Bendodo intentó ayer zanjar el asunto afirmando que si el actual alcalde, Francisco de la Torre, decide volver a presentarse «el primer apoyo firme que tendrá será el mío» y dejó claro tanto que él no se postula a nada como que no hay un debate en el partido entre su posible candidatura y la del actual alcalde.

«No tengo ninguna aspiración de ser el candidato, ni mucho menos. Si Paco de la Torre quiere ser el candidato, el primer apoyo que va a tener es el mío; le apoyaremos al cien por cien como no puede ser de otra manera. Lo he dicho desde el minuto un, el PP de Málaga y yo como presidente vamos a apoyar siempre, siempre, lo que decida el alcalde. Cuando el alcalde decidió hace unos meses que no se volvía a presentar, yo dije que respetábamos su decisión. Si el alcalde decide ahora que quiere volver a presentarse contará con todo mi apoyo. Esa decisión (la de volver a presentarse) sólo puede partir de él», manifestó el dirigente popular.

Bendodo remarcó que Francisco de la Torre es «un gran alcalde, el mejor alcalde de la historia de Málaga», que ha liderado la transformación de la ciudad durante sus años de mandato y que por ello «se ha ganado el derecho a decidir si quiere volver a presentarse». También elogió al regidor de la capital Juanma Moreno, quien definió a De la Torre como «un gran alcalde, uno de los grandes activos del partido».

Ante la posibilidad de que el escenario final sea una decisión de Francisco de la Torre de no presentarse, Juanma Moreno aseguró que el PP tiene un «buen banquillo» de primera línea con «magníficos» candidatos que están en condiciones de disputar la Champions en cualquier momento con garantías.

Preguntado sobre las opciones de Elías Bendodo para encabezar la candidatura del PPa la Alcaldía de Málaga, el líder de los populares andaluces destacó que el político malagueños es «un referente del partido y un buen gestor».